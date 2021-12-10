انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بالشركة العربية للصناعات المتكاملة لجميع المؤهلات.. برواتب تصل إلى 11000 جنية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة العربية للصناعات المتكاملة يونيستار “المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة بدر” احدي الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع منتجات الإنارة وترشيد الطاقة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات، برواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية إلى 11000 جنية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف الشركة العربية للصناعات المتكاملة

مطلوب مهندسين إنتاج، بكالوريوس هندسة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، براتب 8000 جنية. مطلوب مدير مخازن، مؤهل عالي مناسب، ويشترط خبرة في مجال العمل وان لا يزيد السن عن 38 سنة، براتب يبدأ من 9000 جنية إلى 11000 جنية. مطلوب عدد 10 عمال إنتاج، ويشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 2 أمين مخزن، مؤهل فوق متوسط، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 2 عمال مخازن، مؤهلات متوسطة، برواتب تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 2 مندوب تسليمات، براتب 2500 جنية.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية، ورواتب مجزية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوب يرجى التسجيل عبر تسجل راغبي العمل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01119391222