وظائف برنامج العمل عن بعد وظائف وزارة الموارد البشرية للرجال والنساء

وظائف برنامج العمل عن بعد التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أعلن عنها برنامج العمل عن بعد هي مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوظائف في التخصصات والمجالات المختلفة، وظائف للرجال والسيدات للعمل عن بعد، وهي أكثر من 100 وظيفة شاغرة.

وظائف برنامج العمل عن بعد

أعلن البرنامج بالأمس الموافق 9 ديسمبر من العام الجاري، عن ما يزيد عن 100 وظيفة شاغرة للعمل عن بعد، حيث يتيح العديد من الفرص للعمل من المنزل أمام كلا من السيدات والرجال أيضا، وفيما يلي بعض مسميات المطلوبة في العديد من المجالات، ومنها:

كاتب شؤون أفراد، كتابة التقارير.

كاتب إدخال بيانات، للتواصل والرد على استفسارات العملاء.

وظيفة كاتب إداري عام، كتابة، واعداد التقارير الإدارية، وتقارير الحضور والانصراف.

وظيفة كاتب تحرير مراسلات.

مراقب إداري.

مساعد إداري.

وظيفة محصل ديون لتحصيل الديون، يشترط الدقة في إنجاز العمل، والجدية وتحمل المسؤولية.

مصمم ديكور، تصميم و تحسين المنتجات، التصميم والمونتاج، إجادة استخدام الفوتوشوب، والدقة في إنجاز العمل.

أخصائي تسويق إلكتروني.

أخصائي تحليل الأعمال.

مدخل بيانات.

فني صوت / فني إضاءة / فني ديكور.

مندوب مبيعات.

كبير إداري موارد بشرية.

فني إليكترونيات- فني أمن وسلامة مهنية- فني تركيب معدات صناعية.

فنيين كهرباء في المجالات التالية (تمديدات- صيانة آلات- خدمات مشتركين).

رسام تصاميم كهربائية، رسام عام، رسام خرائط ومخططات.

موعد التقديم على الوظائف

التقديم لشغل إحدى الوظائف الشاغرة التي تم الإعلان عنها متاح منذ الإعلان عن الوظائف 9 ديسمبر 2021، وحتى الاستكفاء من العدد المطلوب لشغل كل تخصص من التخصصات والمجلات المعلن عنها.

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة

يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة عبر موقع برنامج العمل عن بعد، ولكن يجب أولا التسجيل على منصة برنامج العمل عن بعد أو الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، إذا كان لديك حساب عليها، حتي تتمكن من التقديم على الوظيفة التي ترغب في التقدم لها، وإن لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد، واختيار نوع الحساب الذي ترغب في إنشاءه من بين الأنواع التي سوف تظهر أمامك، حتى تتمكن من الدخول على موقع البرنامج، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.