وظائف للجنسين من المنزل برنامج العمل عن بُعد 1443

وظائف من المنزل برنامج العمل عن بُعد، فقد أتاح برنامج العمل عن بُعد الذي يتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وظائف خالية تتبع له، فقد وفر البرنامج ما يقرب من مائة وظيفة خالية يتم العمل بها من المنزل، وقد أوضح البرنامج بأن التقديم بهذه الوظائف سوف يكون لكلاً من الجنسين الرجال والنساء، وقد وفرت الوزارة عدد من التخصصات الوظيفية المختلفة التي تناسب كل فرد علي حده، ولكن يتم التقديم لكل وظيفة من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها خلال التقديم، وسوف نوضح لكم المسميات الوظيفية المطلوبة والتي أعلن عنها برنامج العمل عن بُعد، وطريقة التقديم في الوظائف الخالية.

وظائف من المنزل برنامج العمل عن بُعد

وضح برنامج العمل عن بُعد بأن وظائف الوزارة يتم العمل بها وفق بعض التخصصات الوظيفية التي تناسب كل شخص علي حده، وقد وضحت الوزارة التخصصات التي تحتاج إليها علي النحو التالي:

مطلوب كاتب لشؤون أفراد والعاملين.

كاتب خاص بإدخال البيانات.

مراقب عمل إداري.

محصل ديون.

كاتب عمل إداري عام.

مصمم خبرة بالديكور.

أخصائي عمل بالتسويق الإلكتروني.

مساعد عمل إداري ومدخل بيانات.

أخصائي عمل لتحليل البيانات والأعمال.

كاتب خبرة بتحرير المراسلات الإدارية.

مطلوب فني للتخصصات التالية (صوت، إضاءة، ديكور).

مندوب مبيعات.

كبير خاص بإداري الموارد البشرية.

فني عمل بقسم الإلكترونيات.

فني كهرباء بعمل التمديدات.

فني كهربائي بقسم صيانة الآلات.

فني كهربائي خاص بخدمات المشتركين.

رسام عمل خاص بالتصاميم الكهربائية.

رسام خاص بالخرائط أو المخططات.

مطلوب رسام عام.

فني أمن وسلامة وصحة مهنية.

فني عمل بتركيب المعدات الصناعية.

وغيرها من تخصصات العمل التي تحتاج إليها وزارة الموارد البشرية والتي يمكن التقديم بها وفق شروط كل وظيفة علي حده.

موعد التقديم وطريقة التقديم في الوظائف الخالية

حددت وزارة الموارد البشرية من خلال برنامجها التوظيفي بأن التقديم في الوظائف الخالية قد بدأ من يوم 9 ديسمبر 2021م، ويستمر التقديم به حتي الوصول الي العدد الذي تحتاج إليه الوزارة، علي أن يتم التقديم إلكترونياً من خلال الدخول علي الرابط التالي: العمل عن بُعد، علي أن يختار كل متقدم التخصص الوظيفي المناسب له سواء من الرجال والنساء ويتم التقديم به بشكل إلكتروني.