وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC وظائف هندسية وإدارية

وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية لمن يرغب في الحصول على فرصة عمل بالشركة، حيث أعلنت شركة الاتصالات STC الكائنة بالمملكة العربية السعودية، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها في عدد من المجالات ولتخصصات المختلفة، لكل من يرغب في التقدم لشغل تلك الوظائف من ذوي الخبرة، وحاملي شهادات المؤهلات العليا البكالوريوس، والماجستير وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية، على أن يكون العمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، كما أنها توضح عرض لتلك الوظائف الشاغرة والمطلوبة والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة.

وظيفة مهندس دعم تقنية المعلومات.

وظيفة أخصائي تخطيط الاستدامة.

مدير العلاقات الاستراتيجية.

مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

كبير مهندسي تنفيذ البنية التحتية.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن أربع سنوات إلى 6 سنوات في المجال.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة هي: علوم كمبيوتر، الإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات والحاسبات.

أن يكون المتقدم للوظيفة متقن للغة الإنجليزية.

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير.

التخصصات المطلوبة: هندسة وتسويق.

لديه خبرة من 5 إلى 8 سنوات في المجال.

إتقان اللغة الإنجليزية باحتراف.

أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على البكالوريوس.

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

التخصصات المطلوبة علوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة هي: الهندسة الكهربائية والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

يشترط ألا تقل سنوات الخبرة عن 5 أو 6 سنوات على الأقل، وأن يكون لديه خبرة في خبرة في تصميم وتنفيذ البلدان النامية.

يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

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التقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف في شركة الاتصالات STC السعودية، لكل من ينطبق عليه كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة، وذلك بداية من تاريخ نشر إعلانات الوظائف بالأمس، كما يمكنكم معرفة المزيد من الشروط وكيفية التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة.