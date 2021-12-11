انت الان تتابع تفاصيل خبر تأثير الابتسامة على النجاح في مقابلات العمل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - المعروف لدى الجميع أن الابتسامة هي علامة السعادة، وبالتالي هي طريقة رائعة لإقناع القائم بإجراء المقابلة الخاصة بك بأنك سعيد لوجودك هناك، من ناحية أخرى فإن ابتسامة كبيرة أو اصطناعية تستخدم في كثير من الأحيان خلال المقابلة سيؤدي إلى نتيجة عكسية سيعرف القائم بإجراء المقابلة أنك تجبر نفسك على التصرف بطريقة معينة.

وفي سياق متصل فعندما يكون الشخص مستمتعًا بصدق يتم تنشيط جزء من الدماغ يسمى العقد القاعدية مما يؤدي إلى تقلص بعض عضلات الوجه دون وعي، ومع ذلك تستخدم الابتسامة المصنعة مجموعة مختلفة من العضلات وهذا هو السبب في أنه من السهل عمومًا اكتشاف شخص سعيد من شخص يدعي أنه سعيد فقط.

تأكد من أن تبتسم أثناء المقابلة ولكن فقط عندما تقصد ذلك من الأفضل بلا حدود أن تبتسم أحيانًا ولكن بجدية من أن تبتسم باستمرار دون سبب على الإطلاق، لدى الثقافات الفردية وحتى الأفراد تفسيرات مختلفة لما يشكل مقدارًا مناسبًا من المساحة الشخصية في حين أن شخصًا ما قد يشعر بالراحة وهو يتحدث فقط على بعد من وجه شخص ما فقد يحتاج شخص آخر إلى عدة أقدام من الانفصال عندما تواجه القائم بإجراء المقابلة.

كن على دراية بمدى قربك من الجلوس أو الجلوس محاولة للحفاظ على مسافة قد يتسبب التواصل من مسافة قريبة في الشعور بعدم الارتياح لدى القائم بإجراء المقابلة، من ناحية أخرى فإن الجلوس أو الوقوف بعيدًا جدًا هو أمر غير مهذب أيضًا.