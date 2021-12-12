نتائج الأمن العام 1443 ابشر للتوظيف jobs.sa رابط استعلام نتيجة القبول النهائي

ننشر رابط استعلام عن نتائج الأمن العام 1443 القبول المبدئي أو النهائي عبر منصة ابشر للتوظيف للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي رجال، حيث يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج قبول الأمن العام النهائية من خلال الدخول إلى نتيجة القبول وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم النقر على تسجيل الدخول، وسيتم عرض نتيجة القبول سواء بالقبول أو بالاعتذار عن القبول هذه الدفعة.

وقد تم الإعلان في وقٍ سابق عن إتاحة الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً للمتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية للمطابقة للتأكد والتحقق من صحة البيانات المسجلة في نموذج تقديم الأمن العام عبر منصة ابشر وظائف، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية.

رابط استعلام نتائج الأمن العام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي عن إطلاق نتائج قبول الأمن العام النهائية للمتقدمين ممن مروا بمراحل القبول واجتازوا الاختبارات وأجروا المقابلة الشخصية للمطابقة للتعيين على رتبة جندي للرجال اليوم الأحد بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر 2021 الموافق للثامن من شهر جمادي الأولى 1443هـ.

ويجب على كافة المقبولين بشكل نهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام التقيد بالتعليمات الواردة عن الإدارة العامة للقبول المركزي، حيث تمنع الإدارة دخول أي أدوية طبية إلى مدينة التدريب، وفي حال وجود ضرورة لإدخال الأدوية، فيجب الإفصاح عنها بشكل مفصل عند التحضير للدورة، كما يجب إحضار آيبان لحساب بنكي مصدقاً ومفعلاً ومحدثاً من جانب البنك.

ويمكنكم الاستعلام الآن عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام بعد أن تم الإعلان عن أسماء المقبولين عبر منصة أبشر التوظيف الإلكترونية عن طريق الدخول إلى منصة ابشر توظيف، ثم النقر على الإعلان الوظيفي الخاص بنتائج المديرية العامة للأمن العام، أو من خلال النقر على إشعارات القبول باتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة ابشر للتوظيف الرسمي (jobs.sa).

نتائج قبول الأمن العام النهائي 1442

تم الإعلان رسمياً عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء بتاريخ 3 شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ 16 مارس 2021م من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إطلاق نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن العام 1442، حيث يمكنكم الآن الاستعلام عن أسماء المقبولين نهائياً عبر منصة التوظيف.

وقد تم إرفاق المستندات المطلوب إحضارها من جانب المقبولين نهائياً لشغل وظيفة جندي بالمديرية العامة للأمن العام بالإعلان الوظيفي المنشور عبر منصة ابشر وظائف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويمكنكم التعرف على المستندات المطلوبة من خلال التالي:

إحضار أصل الهوية للمقبول نهائياً + عدد 4 صور من الهوية الوطنية.

إحضار عدد 4 صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء + عدد 4 صور ملونة مكشوفة الرأس بالزي المخصص للدورة التحضيرية مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء + كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة.

إحضار برنت يتضمن رقم آيبان حساب بنكي مصدق من البنك (مفعل ومحدث).

أدوات مدرسية تتمثل في عدد 3 مذكرة جامعية 200 مقسمة إلى خمسة أقسام + 3 قلم رصاص + 3 قلم أزرق + براية + مذكرة جيب صغير أو مفكرة + عدد ملف بلاستيكي شفاف.

متطلبات التحضير لمديرية الأمن العام 1442

تم الإعلان عن المتطلبات الواجب تحضيرها قبل بدء دورة التحضير للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن العام السعودي وهم: تحضير بدلة رياضية كم قصير تتكون من 6 فنيلة بيضاء سادة أبيض لا تحتوي على شعارات + عدد 5 بنطلون حسب اللون المخصص لكل مجموعة في منصة ابشر توظيف، ويجب خياطة الاسم رباعي وفق الهوية في الجهة اليمنى للصدر باللون الأسود والأرضية بيضاء وفصيلة الدم بالأحمر + عدد 4 قبعة رياضية لون أبيض سادة.

كما يجب تحضير ملابس داخلية > عدد 12 فنيلة كم قصير رقم 7 + عدد 12 سروال قصير + عدد 12 جورب قطني أبيض وأسود، وتحضير عدد 2 حذاء حمام بلاستيك لا يحتوي على قماش، وتحضير عدد 2 منشفة للحمام + 2 منشفة للوجه، وتحضير 5 كمامات قماشة سوداء + 5 كمامات طبية كحد أدنى، وعدد 1 سجادة صلاة، بالإضافة إلى التالي:

تحضير ما يكفي لمدة الدورة من المستلزمات الشخصية مثل الفرشاة – معجون أسنان – معطر جسم – عطر – صابون سائل للاستحمام ولليدين – معقم يد صغير – شامبو – مزيل عرق – ليف جسم – أدوات حلاقة للاستخدام الواحد – مقص أظافر بدون سكين – بودرة لمنح روائح القدم – قفل دولاب صغير – بوبة حذاء سوداء – فرشاة تلميع حذاء).

عدد 2 حذاء رياضي مخصص للجري لونه أبيض.

2 بجامة نوم كحلي.

1 حقيبة رياضية متوسطة الحجم سوداء.

حلاقة الرأس رقم صفر.

2 شرشف سرير أبيض أو ملاية + 2 بيت مخدة أبيض.

مصروف مالي لا يتجاوز 500 ريال + إحضار بطاقة الصراف الآلي.

نتائج قبول الأمن العام 1442

أكدت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية على ضرورة الحضور بالزي الرياضي في الوقت والتاريخ المحدد بنتيجة القبول مع إحضار بعض المستندات والوثائق للمطابقة، ويتم الاستعلام أسماء المقبولين مبدئياً بالمديرية العامة للأمن العام عن طريق دخول منصة أبشر توظيف باتباع الرابط الرسمي المرفق.

الوثائق المطلوبة للمطابقة للمقبولين مبدئياً

أوجبت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي ضرورة إحضار بعض المستندات أثناء حضور المقابلة الشخصية للمديرية العامة للأمن العام 1442، ويمكنكم التعرف على المستندات والوثائق المطلوبة من خلال التالي:

إحضار نموذج المراجعة المطبوع عبر منصة أبشر توظيف 1442. إحضار أصل بطاقة الهوية سارية الصلاحية وصورة منها. إحضار صورة مُصدقة من شهادة المؤهل الدراسي. إحضار عدد 2 صورة من الشهادات أو المؤهلات الإضافية، إلى جانب السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تم تقديمها عبر منصة أبشر أثناء التسجيل في الأمن العام، وتكون مُصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها. في حال صدور الوثائق من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب تصديقها من الجهة المعنية بوزارة التعليم. صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة قياس المسجلة عبر ابشر التوظيف. أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوجاً وصورة منها. صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم المقبول، والذي يتضمن اسم والد المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”). عدد 6 صورة شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس الصور 4*6 مكشوف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة. حلاقة الرأس رقم 3. إحضار ملف ويتم وضع كافة المتطلبات به.

متى يفتح التسجيل في الأمن العام 2021

لم يتم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية حتى الآن عن موعداً لفتح باب التقديم واستقبال الطلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى المديرية العامة للأمن العام السعودي 2021م، وما تم تداوله هي إشاعات كاذبة، ويمكنكم التعرف على تفاصيل موعد تقديم الأمن العام 1442 من خلال موقع ثقفني.

تحديث: تم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة للتعين على رتبة جندي للرجال اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 20 مارس 2021م الموافق لتاريخ 7 شعبان 1442هـ، واليوم الأحد هو اليوم الثاني للتقديم، حيث من المقرر أن يستمر التقديم على وظائف الأمن العام لمدة خمسة أيام.

لينتهي التقديم ويتم إغلاق باب القبول والتسجيل في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 25 مارس 2021م الموافق لتاريخ 12 شعبان 1442هـ، ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في الأمن العام، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.

نتائج قبول الأمن العام 1443

تم الإعلان عن نتائج الأمن العام النهائية في وقتٍ سابق، والآن يتنظر المتقدمين على وظيفة جندي بالأمن العام لحاملي مؤهل الثانوية العامة التي تم التقديم فيها خلال الفترة من تاريخ العشرون من شهر مارس وحتى تاريخ الخامس والعشرون من نفس الشهر الجاري إطلاق نتائج قبول الأمن العام المبدئي للتعرف على ما إذا كان قد تم قبوله أم لا.

وقد مر على تاريخ الإغلاق ثلاثة أيام فقط، وفور الإعلان رسمياً عن إطلاق نتائج الأمن العام 1443 عبر موقع ابشر للتوظيف الرسمي، فسوف يتم الإعلان عن ذلك عبر موقع ثقفني.

تحديث 16 أبريل 2021: لم يتم الإعلان عن نتائج قبول الأمن العام المبدئي 1442 من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية حتى الآن، وفور تحديد موعداً رسمياً لإطلاق النتائج، فسيتم توفيره وتوفير رابط الاستعلام الرسمي عن نتائج الأمن العام عبر بوابة ابشر توظيف الإلكترونية.

نتائج القبول عبر منصة ابشر

توفر منصة أبشر التوظيف اليوم الجمعة بتاريخ 16 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 4 رمضان 1442هـ إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول التالية:

استعلام نتائج القبول النهائي بقوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة على رتبة (رقيب أمن – وكيل رقيب أمن – جندي أول أمن – جندي أمن) للرجال.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف ديوان وزارة الداخلية على رتبة (عريف – جندي أول – جندي) للرجال.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول) للرجال.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة للدفاع المدني على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول) للرجال.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف بالمباحث العامة على رتبة (رقيب – عريف – جندي) للرجال.

استعلام نتائج القبول النهائي لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود على رتبة جندي للرجال.

ابشر للتوظيف نتائج الأمن العام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن إطلاق نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للأمن العام 1442هـ عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وقد أكدت الإدارة على كافة المقبولين مبدئياً التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى الواجب اتباعها الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عند إجراء المقابلة الشخصية.

بالإضافة إلى الالتزام بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا والتأكد من حالة الطالب الصحية خلال دخول المقر الخاص باستكمال إجراءات القبول، كما يجب التقيد بالموعد والتاريخ المحددين للمقبولين مبدئياً لإجراء المقابلة الشخصية، ويجب العلم أن القبول المبدئي للطالب لا يعني بالضرورة القبول النهائي له، حيث أنه سيتم استبعاد من يوجد لديه أي اختلاف في بيانات التسجيل عند تعبئة نموذج التقديم مع البيانات الموجودة بالمستندات والوثائق وفق الشروط المعتمدة.

وتعتذر لجنة القبول المركزي عن استكمال إجراءات القبول لأي متقدم لم يقوم بإحضار كافة المستندات والوثائق الموضحة باليوم والتاريخ المحددين له في نتيجة القبول، أو عدم الالتزام والإخلال بالتعليمات الموضحة من قبل لجنة القبول المركزي، ومن يرغب في استعلام نتائج الأمن العام 1443 يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.