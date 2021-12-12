رابط تقديم وظائف النساء بوزارة المالية السعودية بمنصة التوظيف جدارة 1443

تقديم وظائف وزارة المالية 1443، حيث أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن بداية التسجيل في الوظائف الخالية بداية من اليوم 8 جمادى الأول 1443الذي يوافق يوم 12 ديسمبر 2021، علي أن يتم العمل علي تلقي الطلبات الخاصة بالمتقدمين من أجل شغل الوظائف التي تم الإعلان عنها، علي أن يستمر التقديم لجميع الأفراد الراغبين في التقديم حتي يوم 12 جمادى الأول 1443الذي يوافق يوم 16 ديسمبر 2021، ويستطيع جميع الأفراد الذين تتوافر بهم الشروط، التقديم بهذه الوظائف وفق الشروط التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة، واليكم تفاصيل التقديم في وظائف وزارة المالية 1443.

وظائف وزارة المالية الإدارية 1443

قامت الوزارة بدعوة جميع الخريجات اللاتي حصلن علي الدرجات العلمية والتخصصات التي تطلبها الوزارة من أجل شغل عدد 71 وظيفة خالية، من أجل التقديم علي سلم رواتب الموظفين العام بالجانب الإداري، والذي يتم من خلال التعاقد وفق نصوص اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علي أن يتم التقديم في الوظائف من خلال توافر الشروط التالية:

أي متقدمة للوظائف الخالية يشترط أن تكون سعودية الجنسية.

يجب الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الدرجة الخاصة بالماجستير وفق الدليل الوظيفي الذي تحدده الوزارة.

يجب النجاح في الاختبار الذي يخص القدرة المعرفية المتعلق بالخدمة المدنية للوظائف الخاصة بالمرتبتين السادسة والثامنة.

يجب عند التقديم في الوظائف يجب توافر قرار المعادلة من وزارة التعليم لمن حصلت علي درجة علمية من خارج أراضي المملكة.

تتطلب كافة الوظائف التي تم توفيرها إجراء مقابلة شخصية، علي أن يتم دعوة جميع المتقدمات للوظائف واختيار من تحصل علي أعلي النقاط.

سوف تعمل الوزارة علي إجراء مطابقة للبيانات التي تخص المرشحات في توقيت إجراء المقابلة الشخصية، وعند إثبات أي اختلاف في البيانات، أو عدم القدرة علي اجتياز المقابلة الشخصية، فسوف يتم العمل علي استبعاد المرشحة من استكمال التقديم.

رابط تقديم وظائف النساء بوزارة المالية السعودية

وضحت وزارة المالية آلية التقديم في الوظائف الخالية التي تتبع لها، علي أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الدخول علي بوابة التوظيف وهي منصة جدارة، واختيار التخصص الوظيفي المناسب لكل متقدمة.