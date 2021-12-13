تقديم على النيابة العامة eservices.bip 1443 الشروط ورابط التقديم لحاملي الثانوية العامة

نوفر رابط تقديم على النيابة العامة eservices.bip 1443 بعد أن قدمت النيابة بشكل رسمي دعوتها للمواطنين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو أقل لشغل وظائف النيابة العامة المعلن عنها والمشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبين الثالثة والثلاثون والثانية والثلاثون، وقد أوضحت عدد الوظائف الشاغرة لديها، حيث بلغ عدد الوظائف 80 وظيفة شاغرة في عدد 33 مدينة بمختلف المناطق، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر موقع النيابة الرسمي، بالإضافة إلى شروط التسجيل في الوظائف المعلنة.

تقديم على النيابة العامة eservices.bip 1443

تم الإعلان من جانب النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توفر 80 وظيفة بمختلف مناطق المملكة، ودعت كافة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل ممن يرغبون في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها التقدم على الوظائف من خلال موقع النيابة العامة خلال الفترة التالية:

بدأت عملية تسجيل النيابة العامة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 12 ديسمبر 2021م الموافق لتاريخ 8 جمادي الأولى 1443هـ.

ينتهي التقديم مع نهاية دوام يم الثلاثاء بتاريخ 10 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 14 ديسمبر 2021م.

يتم التقديم من خلال بوابة النيابة العامة (eservices.bip.sa) الإلكترونية.

ويجب العلم أن التسجيل في ساعد أحد شروط التسجيل، ولكن يتم تعبئة طلب التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ومن لديه حساباً في منصة جدارة لن يتمكن من التسجيل في ساعد إلا في حال تم حذف الملف الخاص به في منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني.

شروط النيابة العامة 1443

يجب توافر شروط التقديم على الوظائف المعلنة قبل الشروع في تعبئة الملف الخاص بالمتقدم، حيث أرفقت النيابة العامة شروط التسجيل في وظائفها المعلنة عبر موقعها الإلكتروني وهي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. عدم صدور حكم بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة خلال الـ3 سنوات الأخيرة. لم يتم الحكم على المتقدم بالسجن لمدة تزيد عن عام خلال الـ3 سنوات الأخيرة. عدم سبق الفصل من خدمة الدولة لسبب تأديبي خلال الـ3 سنوات الأخيرة. لم يكن محالاً للتحقيق أو المحاكمة حالياً. توفر اللياقة الصحية للخدمة. حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ويجب تحري الدقة عند تعبئة المعلومات الشخصية، وفي حال ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة، فسوف يتم استبعاد الطلب الخاص بك، كما يجب استيفاء شروط التقديم على النيابة العامة 1443 من شروط التعيين على الوظائف المشمولة بلائحة المستخدمين، ويجب التسجيل في منصة ساعد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي حال عدم التسجيل في ساعد يحق للنيابة العامة استبعاد الطلب الخاص بالمتقدم، ويجب على المتقدم قراءة الإقرار في نهاية الصفحة الخاصة بالتقديم، حيث يقر المتقدم على أنه حسن السيرة والسلوك، وأن كافة البيانات المدونة صحيحة، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط، ثم أنقر تقديم على النيابة العامة eservices.bip 1443 وتعبئة المعلومات.

طريقة التسجيل في النيابة العامة 1443

يتاح التقديم على وظائف النيابة العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الإعلان الوظيفي أسفل الصفحة الرئيسية، وسيتم التحويل لبيانات ومعلومات الوظائف المعلنة، أنقر على الرابط المرفق بالإعلان الوظيفي، وسيتم التحويل إلى صفحة التقديم.

يجب قراءة شروط النيابة العامة بشكل دقيق والنقر على مربع الشروط والأحكام للموافقة عليها، ثم النقر على “التقديم”، ثم تعبئة معلومات المتقدم الشخصية والتي تتمثل في التالي (رقم السجل المدني – الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة – تاريخ الميلاد – هل يوجد رخصة قيادة سارية – الجنس)، ومن ثم إكمال تعبئة البيانات الأخرى والنقر على تقديم على النيابة العامة eservices.bip 1443.