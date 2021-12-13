وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية تعرف عليها وعلى رابط تقديم النيابة العامة 1443 eservices.bip.sa

نتابع معكم أعزائنا المتابعين وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية، والتي تم الإعلان في الساعات القليلة الماضية، وزاد البحث من قبل الشباب السعودي الباحث عن الوظائف عنها، حيث أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن عدد 80 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الشهادات الثانوية أو ما دونها في العديد من المناطق في المملكة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على ماهية تلك الوظائف وأماكن التعيين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.وظائف النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة السعودية عن حاجتها للشباب السعودي في وظائف شاغرة جديدة هذه الفترة، حيث تعودنا معكم أعزائنا المتابعين عن توفير النيابة العامة للعديد من الوظائف للكوادر والشباب السعودي والسعوديات في كل فترة، وهذا في إطار الحرص على تقليل البطالة والاستفادة من القوى العاملة السعودية، كما وقد تابعنا معكم في الفترة الأخيرة وظائف وزارة المالية جدارة 1443.
حيث أعلنت النيابة العامة عبر منشور رسمي لها عن 80 وظيفة شاغرة للجنسين، وهذا لحاملي الشهادة الثانوية وما دونها، وهذا في 33 مدينة مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وتلك الوظائف مشمولة بلائحة المستخدمين بالمراتب الثانية والثلاثين 32 والثالث والثلاثين 33.موعد التقديم على وظائف النيابة العامة
وقد تم الإعلان أيضا عن الموعد المتاح التقديم به في تلك الوظائف، وهو كالآتي:
- يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 8 جمادى الأول 1443 هجري.
- يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادة الأول 1443.
لذا على الراغبين في التقديم بمسارعة التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة.المسميات الوظيفية المطلوبة
وقد تم الإعلان في منشور النيابة العامة عن المسميات الوظيفية المطلوبة، والتي جاءت كالآتي:
- مراسل.
- مراسلة مكتبية.
- معقب.
- عامل.
- سائق.
- مراسل مكتبي.
ويمكن للراغبين في التقديم في تلك الوظائف التقديم إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وكما عودناكم فسوف نتابع معكم كيفية التقديم بخطوات مفصلة ومبسطة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الموقع الرسمي للتقديم الذي أعلنت عنه النيابة العامة eservices.bip.sa.
- قم بتسجيل الدخول.
- بعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في استمارة التسجيل بشكل صحيح.
- تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، ثم قم بالحفظ.
- وبعدها سننتظر إعلان النتائج، والتي سنتابعها معكم في موقعكم ثقفني.
الوسوم
نتابع معكم أعزائنا المتابعين وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية، والتي تم الإعلان في الساعات القليلة الماضية، وزاد البحث من قبل الشباب السعودي الباحث عن الوظائف عنها، حيث أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن عدد 80 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة الشهادات الثانوية أو ما دونها في العديد من المناطق في المملكة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على ماهية تلك الوظائف وأماكن التعيين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.وظائف النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة السعودية عن حاجتها للشباب السعودي في وظائف شاغرة جديدة هذه الفترة، حيث تعودنا معكم أعزائنا المتابعين عن توفير النيابة العامة للعديد من الوظائف للكوادر والشباب السعودي والسعوديات في كل فترة، وهذا في إطار الحرص على تقليل البطالة والاستفادة من القوى العاملة السعودية، كما وقد تابعنا معكم في الفترة الأخيرة وظائف وزارة المالية جدارة 1443.
حيث أعلنت النيابة العامة عبر منشور رسمي لها عن 80 وظيفة شاغرة للجنسين، وهذا لحاملي الشهادة الثانوية وما دونها، وهذا في 33 مدينة مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وتلك الوظائف مشمولة بلائحة المستخدمين بالمراتب الثانية والثلاثين 32 والثالث والثلاثين 33.موعد التقديم على وظائف النيابة العامة
وقد تم الإعلان أيضا عن الموعد المتاح التقديم به في تلك الوظائف، وهو كالآتي:
- يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 8 جمادى الأول 1443 هجري.
- يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 جمادة الأول 1443.
لذا على الراغبين في التقديم بمسارعة التسجيل قبل انتهاء الفترة المحددة.المسميات الوظيفية المطلوبة
وقد تم الإعلان في منشور النيابة العامة عن المسميات الوظيفية المطلوبة، والتي جاءت كالآتي:
- مراسل.
- مراسلة مكتبية.
- معقب.
- عامل.
- سائق.
- مراسل مكتبي.
ويمكن للراغبين في التقديم في تلك الوظائف التقديم إلكترونيا بكل سهولة ويسر، وكما عودناكم فسوف نتابع معكم كيفية التقديم بخطوات مفصلة ومبسطة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى الموقع الرسمي للتقديم الذي أعلنت عنه النيابة العامة eservices.bip.sa.
- قم بتسجيل الدخول.
- بعدها قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في استمارة التسجيل بشكل صحيح.
- تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، ثم قم بالحفظ.
- وبعدها سننتظر إعلان النتائج، والتي سنتابعها معكم في موقعكم ثقفني.
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