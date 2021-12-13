انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الاثنين 13/12/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تستمر جريدة الوسيط الأسبوعية في تقديم مئات الإعلانات في مختلف المجالات، حيث تنشر مئات إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولكافة المؤهلات، ونستمر على مصر فايف في تقديم جديد الوظائف الشاغرة للباحثين عن عمل من خلال خدمة الوظائف الخالية، ونتابع ألان عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط الأسبوعية مئات الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص للعمل بالمصانع والشركات والمكاتب لجميع المؤهلات، من مهندسين ومحامين وعمال وفنيين وحرفين وموظفين إداريين واستقبال والراد امن وسائقين وتلى سيليز ومحاسبين وعمال خدمات ومدرسين وغيرها من الوظائف وننشر الآن بعض إعلانات الوظائف المعلنة بجريده الوسيط اليوم الاثنين 13/12/2021 على مصر فايف.

وظائف آخري:-

وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية

وظائف خالية بشركة مقاولات كهر وميكانيكية بالإسكندرية. فرص عمل بشركة أي أس أل للأمن ونقل الأموال. مطلوب محاسبين لشركة كبرى بجاردن سيتي. مطلوب اصطاف كامل لمطعم كبير بالمهندسين. وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال قطع غيار النقل والمعدات. وظائف خالية بشركة توكيلات صيانة أجهزة منزلية. مطلوب سائقين للعمل بشركة سياحة بالبنوك وشركات الاتصالات.

وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف الوسيط الأسبوعية لليوم الاثنين 13/12/2021 على مصر فايف.