رابط تقديم وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية العامة عبر بوابة جدارة الإلكترونية 1443

رابط التقديم في وظائف النيابة العامة، حيث يبحث الكثيرين من الحاصلين علي المؤهل الدراسي للثانوية العامة، عن رابط التسجيل بوظائف النيابة العامة وخاصة بعد الإعلان عن توفر عدد 80 وظيفة شاغرة، ودعت النيابة العامة الراغبين في القبول ممن يتأهلون وتنطبق عليهم شروط التسجيل، يستطيعون التقديم إلكترونياً عبر بوابة “جدارة” ، وأعلنت النيابة في نفس السياق أن باب التقديم سيغلق يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021 ، وفيما يلي سنتعرف على الرابط وخطوات التسجيل والقبول، وكذلك شروط وضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون لشغل الوظائف.

موعد تقديم وظائف النيابة العامة

طرحت النيابة العامة عدد 80 وظيفة شاغرة لحاملي الثانوية العامة والأدنى من ذلك، وذلك في عدد من المدن بالمدينة، ويجب على المتقدمين تخطى مرحلة الاختبارات حتي يتم قبولهم بالوظائف، وأعلنت الجهات المختصة المسؤولة عن مهام النيابة عن إغلاق باب تلقي الطلبات الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر، بعد أن أصبحت متاحة للجميع منذ يوم الأحد 12 ديسمبر 2021.

رابط تقديم وظائف النيابة العامة

وأوضحت النيابة أن هناك 80 منصبًا شاغرًا لحاملي الثانوية العامة، ويمكنك الآن التقديم باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة جدارة.

ثم أكمل إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور،ورمز التحقق، وانقر فوق تسجيل الدخول.

ستظهر أمامك العديد من الوظائف المتاح ، انقر فوق “وظائف النيابة العامة”.

سجل البيانات الشخصية بدقة.

ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة لهذه الوظائف في أماكنها الصحيحة.

بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ، قم بالنقر فوق حفظ.

ثم قم بإرسال الطلب.

شروط القبول بوظائف النيابة العامة

وضعت النيابة باقة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للوظائف المعلن عنها، وهي علي النحو التالي:

أن يحمل المرشح لهذه الوظائف الجنسية السعودية ، باستثناء السعوديين المولودين خارج المملكة مع والديهم. يجب أن يكون المرشح يحمل مؤهل دراسي على الأقل شهادة الثانوية من المملكة أو ما يعادلها في الخارج. ألا يكون المرشح قد سبق له العمل في أي من الوظائف الحكومية. أولئك الذين يحملون شهادات من خارج المملكة يجب أن يتم تصديقها من المواقع المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وقد كانت الوظائف الشاغرة هي كما يلي “مراسل ، مراسل مكتبي ، معلق ، سائق ، عامل ومراسل مكتبي”، وهذه المسميات الوظيفية متوفرة في أجزاء كثيرة من المملكة العربية السعودية، وبذلك انتهينا من ذكر كل ما يتعلق بطريقة التسجيل في وظائف النيابة العامة.