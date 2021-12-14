رابط تقديم النيابة العامة توظيف 1443 طريقة رابط التقديم لحاملي شهادة الثانوية

نوفر رابط تقديم النيابة العامة توظيف 1443 الرسمي للتقديم على وظائف النيابة الشاغرة المعلن عن توفرها بالمملكة، وهذا بعد أن قدمت النيابة العامة بشكل رسمي دعوتها للمواطنين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو أقل لشغل وظائف النيابة العامة المعلن عنها والمشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبين الثالثة والثلاثون والثانية والثلاثون، وقد أوضحت عدد الوظائف الشاغرة لديها، حيث بلغ عدد الوظائف 80 وظيفة شاغرة في عدد 33 مدينة بمختلف المناطق، ومن خلال ثقفني نوفر رابط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر موقع النيابة الرسمي، بالإضافة إلى شروط التسجيل في الوظائف المعلنة.

رابط تقديم النيابة العامة توظيف 1443

تم الإعلان من جانب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن توفر 80 وظيفة بمختلف المناطق بالمملكة، ودعت كافة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أقل ممن يرغبون في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها التقدم على الوظائف من خلال موقع النيابة العامة خلال الفترة التالية:

بدأت عملية تسجيل النيابة العامة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 12 ديسمبر 2021م الموافق لتاريخ 8 جمادي الأولى 1443هـ.

ينتهي التقديم مع نهاية دوام يم الثلاثاء بتاريخ 10 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 14 ديسمبر 2021م.

وقد أوضحت النيابة العامة مناطق التوظيف لمن سيتم قبوله لشغل الوظائف المعلنة وهي الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة، حائل، حفر الباطن، الحدود الشمالية، القصيم، تبوك، عسير، الشنان، العقيق، القرى، المندق، بلقرن، بيشة، تثليث، تيماء، جريملاء، ضباء، الزلفى، العلا، العيدابي، بدر الجنوب، حبونا، تربة، أبو عريش، الطائف، وادي الدواسر، الملا، ويمكن التقديم الآن من خلال اتباع رابط تقديم النيابة العامة توظيف الرسمي المرفق بالتالي:

رابط النيابة العامة تقديم ⇐ (eservices.bip.sa).

ويجب العلم أن التسجيل في ساعد أحد شروط التسجيل، ولكن يتم تعبئة طلب التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ومن لديه حساباً في منصة جدارة لن يتمكن من التسجيل في ساعد إلا في حال تم حذف الملف الخاص به في منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني، وجدير بالذكر أن موقع جدارة لا يستقبل طلبات التسجيل في النيابة العامة 1443، وإنما يتم التسجيل من خلال اتباع رابط تقديم النيابة العامة توظيف المرفق.

شروط النيابة العامة تقديم 1443

يجب توافر شروط التقديم على الوظائف المعلنة قبل الشروع في تعبئة الملف الخاص بالمتقدم، حيث أرفقت النيابة العامة شروط التسجيل في وظائفها المعلنة عبر موقعها الإلكتروني وهي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. عدم صدور حكم ضد المتقدم بحد شرعي أو في جريمة تتعلق بالإخلال بالشرف أو الأمانة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. لم يتم الحكم على المتقدم بالسجن لمدة تزيد عن عام خلال الـ3 سنوات الأخيرة. عدم سبق الفصل من خدمة الدولة لسبب تأديبي خلال الـ3 سنوات الأخيرة. لم يكن محالاً للتحقيق أو المحاكمة حالياً. توفر اللياقة الصحية للخدمة. حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ويجب تحري الدقة عند تعبئة المعلومات الشخصية، وفي حال ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة، فسوف يتم استبعاد الطلب الخاص بك، كما يجب استيفاء شروط التقديم على النيابة العامة 1443 من شروط التعيين على الوظائف المشمولة بلائحة المستخدمين، ويجب التسجيل في منصة ساعد التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي حال عدم التسجيل في ساعد يحق للنيابة العامة استبعاد الطلب الخاص بالمتقدم، ويجب على المتقدم قراءة الإقرار في نهاية الصفحة الخاصة بالتقديم، حيث يقر المتقدم على أنه حسن السيرة والسلوك، وأن كافة البيانات المدونة صحيحة، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط، ثم أنقر على رابط تقديم النيابة العامة توظيف 1443 وتعبئة المعلومات.

تقديم وظائف النيابة العامة 1443

يتاح التقديم في وظائف النيابة العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة، وقد تم التأكيد على أن هذه الوظائف خُصصت للرجال والنساء من الحاصلين والحاصلات على مؤهل الثانوية العامة فما دون بالمسميات التالية (مراسل – مراسلة مكتبية – مراسل مكتبي – معقب – عامل – سائق).

طريقة التسجيل في النيابة العامة 1443

يتاح التقديم على وظائف النيابة العامة عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على الإعلان الوظيفي أسفل الصفحة الرئيسية، وسيتم التحويل لبيانات ومعلومات الوظائف المعلنة، أنقر على الرابط المرفق بالإعلان الوظيفي، وسيتم التحويل إلى صفحة التقديم.

يجب قراءة شروط النيابة العامة بشكل دقيق والنقر على مربع الشروط والأحكام للموافقة عليها، ثم النقر على “التقديم”، ثم تعبئة معلومات المتقدم الشخصية والتي تتمثل في التالي (رقم السجل المدني – الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – اسم العائلة – تاريخ الميلاد – هل يوجد رخصة قيادة سارية – الجنس)، ومن ثم تعبئة البيانات الأخرى والنقر على رابط تقديم النيابة العامة توظيف لإكمال عملية التقديم.