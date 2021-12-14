وظائف خالية بشركة عرفة جروب لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة عرفة جروب ” 2 ميدان الأوبرا بجوار محطة مترو العتبة – وسط البلد ” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخالية في مختلف المجالات ولجميع المؤهلات، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة ومول مصر والعبور، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة عرفة جروب لجميع المؤهلات

مطلوب نائب مدير خبرة في مجال العمل. مطلوب مشرف قسم ملابس، مؤهلات عليا وخبرة في مجال العمل. مطلوب بائعين بالفرع، مؤهلات متوسطة وخبرة في مجال العمل. مطلوب كاشير مؤهل عالى. مطلوب مدخلين بيانات بالمخازن. مطلوب أفراد امن. مطلوب عمال نظافة.

شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف عرفة جروب

يشترط للراغبين خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية حسب الخبرة، بالإضافة ألي عمولات وتأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي، والعمل 8 ساعات، بالإضافة إلى حوافز على المبيعات وخصم على المنتجات و كورسات تدريب.

وظائف آخري:-

ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة عرفة جروب” ثم الحضور يوم الخميس 16/12/2021، إلى العنوان التالي ” 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبة الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي واعلي محلات السيد محمود وأصواف رمضان الدور الرابع ” وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01067710054 – وأتساب : 01067095558