رابط التقديم في 80 وظيفة خالية بالنيابة العامة السعودية 1443

وظائف النيابة العامة، حيث أعلنت اليوم هيئة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توفير(80) وظيفة خالية، ويتم التقديم في الوظائف الخالية للعمل بعدد من المدن السعودية تصل إلى أكثر من (30) مدينة بجميع المناطق، وقد دعت النيابة العامة جميع الأفراد الذين حصلوا علي شهادة الثانوية فما دون ذلك، حيث وفرت النيابة العامة بأن العمل بهذه الوظائف تعد مشمولة من خلال لائحة الوظائف الخاصة بالمستخدمين من خلال المرتبة الثالثة والثلاثين وكذلك المرتبة الثانية والثلاثين، وذلك للتقديم بتلك الوظائف، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم شروط التقديم في الوظائف الجديدة وآلية التقديم في الوظائف الخالية الجديدة بالنيابة العامة.

وظائف النيابة العامة 1443

المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم بوظائف النيابة العامة هي (وظيفة مراسل، وظيفة مراسلة مكتبية، وظيفة مراسل مكتبي، وظيفة معقب أعمال، وظيفة سائق، وظيفة عامل)، علي أن يكون التقديم لحملة الثانوية فما دون ذلك، وقد وضحت هيئة النيابة العامة بأن العدد الوظائف المسموح التقديم بها هو 80 وظيفة خالية للتقديم لكل من الجنسين من الذكور والإناث، علي أن يتم التقديم من خلال ضرورة توافر بعض الشروط الرئيسية التي تخص التقديم، والتي من أهمها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للوظائف الخالية من الحاملين للجنسية السعودية.

يجب الحصول علي المؤهل الدراسي المطلوب من جانب النيابة العامة.

يجب خلو سجل المتقدم من أي أحكام جنائية أو تعلق اسمه بأي قضايا تخل بالشرف والأمانة.

يجب أن يتم التقديم بشكل إلكتروني فقط بدون تقديم يدوي.

خطوات التقديم في الوظائف الخالية للنيابة العامة

يتم التقديم في وظائف النيابة العامة للعمل بعدد من المدن السعودية تصل إلى 30 مدينة مثل (الباحـة، المندق، بيشة، الحدود الشمالية، الطائف، القصيم، العيدابي، وادي الدواسر، بدر الجنوب، مكة المكرمة، المدينة المنورة، يدمة، الريـاض، أبو عريش) بالإضافة إلى عدد من المدن الأخري التي يمكن معرفتها من خلال الدخول علي موقع النيابة العامة، علي أن يتم التقديم بالخطوات التالية: