انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة دانون ايجيبت للألبان لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة دانون ايجيبت للألبان ” مجمع خدمي ثاني أ – ب – مدينة بدر” وهى احدي شركات مجموعة دانون العالمية العاملة في مجال منتجات الألبان الطازجة، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة بالشركة لجميع المؤهلات، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة دانون ايجيبت للألبان

مطلوب عدد 50 مندوب مبيعات، مؤهلات عليا، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 50 سائق تجزئة، مؤهل فوق متوسط أو متوسط، براتب 1700 جنية. مطلوب عدد 10 سائقين مؤهلات متوسطة، براتب 1800 جنية. مطلوب عدد 10 موظفين نسبة 5% لأصحاب الهمم.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 28 سنة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية ومواصلات من والى ووجبات، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى التقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01060162328