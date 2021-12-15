وظائف جامعة القصيم شروط الوظيفة ورابط التقديم وآخر موعد للتسجيل إليكم التفاصيل

وظائف جامعة القصيم عبر الرابط الرسمي لموقع الجامعة، أعلن الحساب الرسمي لجامعة القصيم عبر تويتر اليوم عن عدد من الوظائف الجديدة التي تطلبها الجامعة، حيث أعلنت إدارة الأمن الجامعي لجامعة القصيم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف في الحراسات الأمنية وذلك على برنامج التشغيل الذاتي بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي في كلا من محافظات الرس والنبهانية، على أن يكون التقديم اونلاين عبر الرابط الرسمي للجامعة.

وظائف جامعة القصيم

أوضحنا أن الوظائف المطلوبة تابعة للحراسات الأمنية لإدارة الأمن الجامعي حيث تطلب جامعة القصيم فرع محافظة الرس رجال فقط، بينما تطلب محافظة النبهانية رجال ونساء لتلك الوظائف الشاغرة.

شروط جامعة القصيم لوظائف الأمن للرجال والنساء

أوضحت الجامعة في البيان المعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة الأمن لديهم والتي جاءت كالتالي:

شرط سعودية الجنسية لأيا من المتقدمين سواء رجال أو نساء.

تتطلب الوظيفة مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة.

تتطلب الوظيفة ألا يقل عمر المتقدمين عن عمر 25 عاما ولا يزيد على 45 سنة.

ضرورة التفرغ فلا يجوز أن يشغل المتقدم وظيفة أخرى وقت التقديم.

ضرورة أن يكون المتقدم لائق طبيا.

أن يكون المتقدم من أهل المحافظة ومقيم بنطاق الكلية المتقدم لها.

هذا الشرط خاص بالرجال ضرورة أن يكون حاملا لرخصة مفعولها ساري.

أن يخلو سجل المتقدم من أية سوابق جنائية وقضايا.

موعد التقدم للوظائف الجديدة في جامعة القصيم وآخر يوم للتقدم

في البيان الذي نشره حساب الجامعة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أعلنت فيه أن التقديم على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سيبدأ من اليوم الأربعاء 15 ديسمبر الموافق 11 جمادي الأول على أن يستمر التقديم لمدة أسبوع حتى يوم الجمعة الموافق 24 ديسمبر الموافق 20 جمادي الأول 1443 هـ ليكون آخر موعد للتقدم.

رابط التقديم على وظائف الحراسات الأمنية بجامعة القصيم

أما التقديم فمثل ما جرت العادة فيكون عبر الرابط الرسمي لجامعة القصيم https://guest.qu.edu.sa حيث يتم تسجيل حساب جديد إذا كانت هذه زيارتك الأولى للموقع، أو تسجيل الدخول بحسابك القديم والبدء في تنفيذ خطوات التقديم من خلال ملئ كافة البيانات الخاصة بك مع تحضير الأوراق المطلوبة والتي يمكنك معرفتها أيضا عند زياتك للموقع، مع ملاحظة أن تقديم البيانات الصحيحة والأوراق المطلوبة بشكل سليم يساهم في نسبة قبولك للوظيفة بشكل أعلى.