رابط التقديم في وظائف جامعة القصيم للجنسين بإدارة الأمن الجامعي 1443

وظائف جامعة القصيم، فقد أعلنت اليوم جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية من خلال إدارة الأمن الجامعي، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية لديها، حيث يتم التقديم في الوظائف القائمة لكلا من الجنسين من الرجال والنساء، حيث يتم العمل من خلال برنامج التشغيل الذاتي المرتبط بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي، حيث يعد محل العمل في محافظة الرس والتقديم به سيكون للرجال، والعمل في محافظة النبهانية سوف يكون متاح لكلا الجنسين، وقد وضحت إدارة الأمن الجامعي بجامعة القصيم بأن الوظائف تحتاج الي توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نقوم بتوضيح آلية التقديم في وظائف جامعة القصيم.

شروط وظائف جامعة القصيم

وضحت الجامعة بعض الشروط العامة التي تسري علي جميع المتقدمين، حيث يعد توافر هذه الشروط هي الأساسيات التي من خلالها يتم القبول والتسجيل، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للوظائف الخالية سعودي الجنسية وذلك للجنسين.

يشترط للتقديم أن لا يقل المؤهل التعليمي للمتقدم عن الكفاءة المتوسطة.

التقديم سوف يكون مسموح لمن لا يقل عمره عن 25 سنة، ولا يتعدي عمره عن 45 سنة.

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم غير مرتبط بأي وظيفة خالية.

من شروط هذه الوظائف أن يكون الشخص لائقًا طبيًا.

يفضل أن يكون الشخص مقيمًا بالنطاق الخاص بالكلية التي يتقدم إليها.

يشترط لكل متقدم أن يكون من الحاملين علي رخصة تكون سارية المفعول وذلك للرجال فقط.

يجب أن يكون سجل المتقدم الأمني خالياً من أي سوابق أو أي قضايا ذات طابع جنائي.

طريقة التقديم في وظائف جامعة القصيم

تم التأكيد علي أن التقديم في الوظائف الخالية لدي الجامعة متاح من الآن وينتهي التسجيل بتلك الوظائف في يوم الجمعة الموافق 1443/5/20 الذي يوافق يوم 24 ديسمبر 2021م، علي أن يكون التقديم لجميع الوظائف المتاحة إلكترونياً فقط، من خلال الدخول علي الموقع التالي: جامعة القصيم، علي أن يقوم كل زائر للموقع بعرض الوظائف الخالية واختيار التخصص المناسب بناءً علي المؤهل الذي يخصه، ويتم التقديم به من خلال تسجيل البيانات المطلوبة من خلال نموذج التوظيف.