رابط التقديم على وظائف جامعة القصيم للرجال والنساء وشروط التقديم ومواعيده

جامعة القصيم تعلن عن حاجتها لشغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية على برنامج التشغيل الذاتي بإدارة المجمع الأكاديمي الغربي بمحافظتي الرس والنبهانية، حيث أن فرص العمل المتاحة في محافظة الرس خاصة بالرجال فقط، والتقديم على وظائف محافظة النبهانية يكون للرجال والنساء معاً، ويكون التقديم وفق آليات التشغيل الذاتي المتبعة طبقا لتوافر بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المتقدمين من راغبي الحصول على وظائف جامعة القصيم من المواطنين السعوديين، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم ما هي الشروط التي يجب توافرها للتقديم على الوظائف ورابط وكيفية التقديم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل المؤهل العلمي عن الكفاءة المتوسطة. ولا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة. أن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حالياً في أي من القطاعات المختلفة. أن يكون لائقا طبيا، وفقاً للفحوصات المطلوبة. ويجب أن يكون مقيما في نطاق الكلية المتقدم إليها. وبالنسبة للمتقدمين من الرجال يجب أن يحمل رخصة سارية المفعول. وخلو سجله الأمني من السوابق أو القضايا الجنائية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم على وظائف جامعة القصيم:رابط التقديم على الوظائف ومواعيده:

وقد أوضحت جامعة القصيم ممثلة بإدارة الأمن الجامعي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مواعيد التقديم تكون كالتالي؛

بداية التقديم من يوم الأربعاء الموافق 11-05-1443هـ (15 ديسمبر 2021م).

ونهايته يوم الجمعة 20-05-1443هـ (24 ديسمبر 2021م).

بحيث يتم التقديم من خلال بوابة التوظيف الرسمية، من خلال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك، أو من خلال حسابك على بوابة النفاذ الوطني الموحد.

طريقة التقديم:

ويتم التقديم من خلال البوابة الرسمية للتوظيف والرابط موضح في الفقرة السابقة، حيث أنه بعد تسجيل الدخول يتوجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها حتى لا يتعرض طلبك للرفض وعدم القبول، كما انه يلزم رفع بعض المستندات المطلوبة ضمن مستساغات التعيين في صورة ملفات PDF، وبعد التأكد من إدخال جميع البيانات ورفع كافة المستندات المطلوبة تقوم بالضغط على تقديم الطلب الوظيفي وذلك وفقاً لمواعيد التقديم الموضحة بالأعلى.