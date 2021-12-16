وظائف إدارية وخدمية للجنسين بالسعودية.. برنامج التأهيل والإحلال 1443

برنامج التأهيل والإحلال الخاص بتوطين الوظائف عبر الهيئة الملكية بمدينتي الجبيل وينبع، قد أعلن البرنامج من خلال موقعه الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والوظائف الفنية بعدد من التخصصات الوظائف المختلفة، وقد أكد البرنامج بان التقديم متاح لكلا الجنسين من الرجال والنساء، علي أن يكون كل متقدم من الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في بعض من التخصصات المطلوبة لدي البرنامج، علي أن يتم العمل من خلال شركة رواد الجزيرة بمجال التجارة والمقاولات، بالإضافة الي عدد من الشركات الأخري، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال.

وظائف برنامج التأهيل والإحلال

أكد البرنامج بأن العمل سوف يكون من خلال عدة شركات مثل شركة الزامل الخاص بمجال عمل الصيانة والتشغيل، بالإضافة الي شركة المشارق للتجارة والمقاولات العامة، علاوة علي ذلك العمل بشركة الخريف الخاصة بمجال العمل بتقنية المياه والطاقة، وكذلك مؤسسة الخلية المتحدة بمجال مكافحة الحشرات، والعمل بشركة طيبة للمقاولات والصيانة التشغيلية، علي أن يكون مقر العمل في كل مدينتي الجبيل ومدينة وينبع.

الوظائف الطلوبة للتقديم

برنامج التأهيل والإحلال الخاص بتوطين الوظائف بالهيئة الملكية بالجبيل وينبع، قد أعلن عن عدد من المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم، بعد أن تتوافر شروط التقديم في كل شخص، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب مشرف خدمات والتقديم بها يكون للرجال فقط.

مساعد إداري والتقديم متاح بها للرجال فقط.

مشغل عمل خاص بالحاسب آلي والتقديم للرجال فقط.

موظف عمل استقبال وسكرتير والتقديم يكون للرجال.

مطلوب فني عمل بتكييف تشلرات علي أن يكون المتقدمين من الرجال.

مشغل عمل معدات للرجال فقط.

مطلوب مفتش عمل ميداني والتقديم متاح للرجال والنساء.

رابط التقديم بوظائف برنامج التأهيل والإحلال

يجب أن يتم التقديم في الوظائف المعروضة بشكل إلكتروني فقط، عبر الدخول علي بوابة التوظيف التالية/ توظيف برنامج التأهيل والإحلال، علي أن يقوم كل شخص بالدخول الي الموقع واختيار التخصص الوظيفي الذي يرغب كل شخص بالتقديم به من خلال تسجيل طلب توظيف بالموقع، ولكن يجب علي جميع المتقدمين التعرف علي شروط كل وظيفة علي حده قبل التقديم.