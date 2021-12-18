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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف شاغرة بنادي الزمالك المصري في كافة التخصصات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن وجود وظائف شاغرة في كافة التخصصات المختلفة التي تهم قطاع كبير من الأفراد، وقام مدير النادي علاء مقلد بالإعلان بالجرائد الرسمية بالوظائف الشاغرة داخل النادي الكائن بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بالجيزة.
على من يرغب في الإنضمام لشغل الوظائف وتنطبق عليه الشروط الوظيفية التقدم إلى مقر النادي بالأوراق المطلوبة الموجودة في الإعلان الرسمي، وتعتبر الفرص الوظيفية داخل الأندية الرياضية الرياضية الشهيرة من أهم الفرص الوظيفية التي يرغب الكثير في الحصول عليها.
أهم الوظائف المتاحة داخل نادي الزمالك
- محاسبين
- مدير مالي
- مدير الشئون الإدارية
- رؤساء قطاعات الأمن
- أفراد امن
- مدير نشاط إجتماعي
- مدير نشاط رياضي يجيد اللغتين إنجليزي + فرنساوي
- مدير علاقات عامة يجيد اللغتين إنجليزي + فرنساوي
- مدير خدمات معاونة
- عمال وعاملات خدمة معاونة
- مدير إدارة هندسية
ومن خلال الإعلان يتم تقديم الطلبات للراغبين بالعمل بمدخل بوابة جامعة الدول العربية ابتداءًا من يوم السبت الموافق 18/12/2021 وحتى يوم الإثنين الموافق 20/12/2021 م من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً باليد طبقا للعنوان الموضح.
أهم الأوراق المطلوبة للوظائف الموضحة
- شهادة التخرج
- شهادة الميلاد
- بطاقة الرقم القومي
- صحيفة الحالة الجنائية موجهه لنادي الزمالك
- شهادة الخبرة
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية
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