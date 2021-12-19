وظائف بالقطاع الخاص برواتب تصل الى 7000 ريال تعلن عنها شركة باب رزق جميل

يعاني الكثير من الخريجين الشباب والفتيات من البطالة وعدم توافر فرص عمل لهم بعد حصولهم على الشهادات المختلفة، واخيرا فقد أعلنت بعض شركات التوظيف بالمملكة على توفير العديد من الوظائف الشاغرة للمواطنين العاطلين عن العمل والباحثين عن توفير فرصة عمل ومن الشركات التي اعلنت شركة باب رزق جميل عن توفير عدد ليس بقليل فقد أعلنت عن توافر أكثر من 1000 فرصة عمل وظيفة شاغرة فى العديد من مدن المملكة مثل مدن الرياض وجدة والخبر ومكة المكرمة ومدينة بحرة، وذلك برواتب تصل إلى سبعة آلاف ريال سعودي، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات التي تم وضعها من قبل شركة باب رزق جميل، يجب توافرها في المتقدم لاجتيازة كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية، وسوف نذكر شروط هذه الوظائف ونوعية الوظائف الشاغرة المعلن عنها بشركة باب رزق جميل واماكن توافرها وكيفية التقديم على هذه الوظائف.

الوظائف المعلن عنها في شركة باب رزق جميل:

حيث توفر الشركة عدد 800 وظيفة مختلفة شاغرة كما اعلنت الشركة عن توفر عدد اخر لوظيفة سائق بعدد 800 وظيفة لهذا المسمى وذلك للعمل في مدينة عدن وعن اختيار الوظائف المعلن عنها من خلال شركة باب رزق جميل بالمسميات الوظيفية الشاغرة كما ننشره كالتالي:

تعلن الشركة عن توفر وظيفة سائق نقل ثقيل “حافلة كبيرة” وذلك لعدد 400 وظيفة شاغرة، في مدينة الرياض.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة سكرتارية “في مدينة جدة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة محاسب “في مدينة بحرة”، وذلك لعدد ثلاثة وظائف شاغرة.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة مشرف، “في مدينة جدة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة مندوب مشتريات “في مدينة جدة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة محاسب، “في مدينة جدة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة ممرض “في مدينة جدة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة مدخل بيانات، “في مدينة جدة”، لعدد وظيفتان فقط.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة فني مصاعد، “في مدينة جدة”، بعدد ثلاثة وظائف شاغرة.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة فني لحام، “في مدينة مكة المكرمة”.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة فني مصاعد جوالات، “وظيفتان” في مدينة الرياض.

تعلن الشركة عن توفر وظيفة منسق مخزون، وظيفتان في مدينة الخبر.

خطوات التقديم على وظائف شركة باب رزق جميل:

توفر شركة باب رزق جميل العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الوظائف في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وهذه الشروط هي: