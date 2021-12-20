نتائج مباراة التعليم جهة مراكش اسفي 2021/2022 لجميع الجهات بالتقاعد

نتائج مباراة التعليم جهة بالتقاعد أولئك الذين تم قبولهم للاختبار الشفوي حصلوا على نتائج وأنظمة مكتوبة. عملية التسجيل وجميع إعلانات الحزب، بما في ذلك تاريخ المباراة والموعد النهائي، بالإضافة إلى المتطلبات والمستندات المطلوبة قواعد القبول ونتائج الاختيار.

وسيتم التجنيد بالفوج 2023/2022 بعقد واجتياز الاختبارات التحريرية واستكمال بطاقة الترشيح الإلكترونية، التي يحدد فيها المرشح المديرية الإقليمية التي ينوي العمل فيها التي تقع في المنطقة الإقليمية الأقرب لمكان إقامته، كلاهما مطلوب وسيتم الكشف عن النتائج المكتوبة في 20 ديسمبر 2021،وستعقد الامتحانات الشفوية بين 23 ديسمبر و 30 ديسمبر 2021، وفقًا لإجراءات المطابقة التعليمية ودليل العمليات.

نتائج مباراة التعليم جهة بالتقاعد

وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جداول لإجراء الاختبارات الكتابية لمباراة التعليم 2021 لجميع التخصصات والدورات، التي ستقام يوم السبت 11 ديسمبر 2021، على فترتين صباحية ومسائية.

يشتمل على ملف الترشيح على المستندات التالية:

بوابة المباراة التسجيل الإلكتروني.

وثيقة الالتزام التي تم سحبها من البوابة الإلكترونية للمباراة ووقع عليها المرشح (هـ) وأكدتها الجهات المختصة بالشكل المخصص لهذا الغرض.

نسخة من شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها ونسخة من حكم المعادلة منشورة في الجريدة الرسمية.

مطلوب نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب تحفيزي صادر عن المرشح يوضح فيه أسباب ترشحه لإحدى المهن في المسابقة.

المتقدمون من غير الموظفين الذين لا يعملون مع آخرين بموجب عقد مؤهلون للمشاركة في المباراة إذا استوفوا المعايير التالية:

أن تكون مغربي الجنسية.

يجب أن يكون عمرهم أقل من 30 عامًا وقت المباراة؛ – أن يكون لهم حقوق مدنية وطنية ولم يحكم عليهم بجناية أو جنحة.

أن لديهم القدرة الجسدية لإكمال المهام المخصصة لهم؛

ليس لديهم تعاملات تجارية مع أي مؤسسة تعليمية خاصة أو أي مشغل آخر.

درجة البكالوريوس في المسارات التربوية الجامعية “التخصص في المهن التدريسية” الذين استفادوا من البرنامج الحكومي لتدريب 17 ألف إطار تربوي في المهن التعليمية.

ودرجة البكالوريوس في المسارات التربوية الجامعية “التخصص في المهن التدريسية” الذين استفادوا من البرنامج الحكومي لتدريب 17 ألف إطار تربوي في المهن التعليمية.

درجة البكالوريوس أو البكالوريوس في الدراسات الأساسية أو شهادة الترخيص المهني أو ما يعادلها.

بعد ذلك، وبمجرد إعلان المباراة، يجب على المسجلين الموافقة على الترشيح الإلكتروني وإيداع ملفات الترشيح في المديريات الإقليمية التي ينوون العمل فيها، كل ذلك ضمن المواعيد المحددة في الإعلان.

الترشيحات لمباراة التعليم 2021/2022الشروط العامة لمباراة التعليم 2021-2022