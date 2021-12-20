انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة القوى العاملة.. إعلانات وظائف النشرة القومية للتشغيل لشهري ديسمبر 2021 ويناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عبر موقعها الرسمي عن الآف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات، للعمل بكبرى شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري ديسمبر 2021 ويناير 2022، ونتابع الآن على مصر فايف عرض بعض الوظائف المعلنة بالنشرة القومية للتشغيل كالتالي:-

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري ديسمبر 2021 و يناير 2022

تعلن شركة اللولو للأسواق التجارية الكبرى ” التجمع الأول بجوار أكاديمية الشرطة – توين بلازا مول” عن حاجتها الى شغل مئات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 50 كاشير، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 50 مسئول مبيعات لجميع الأقسام، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 20 مراقب كاميرات، مؤهل عالي ومتوسط. مطلوب عدد 30 سائق درجة أولي وثانية، مؤهلات متوسطة.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين يرجى التقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة أو من خلال الاتصال بالشركة عبر الأرقام التالية: 01102388877

تعلن مصانع الدهانات الوطنية ” العبور – الشباب” عن حاجتها إلى شغل عدد 10 عمال خبرة لا تقل عن سنتين، براتب 2000 جنية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الركة تأمينات طبية واجتماعية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من هلال تسجيل راغبي العمل عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.

وظائف آخري:-

تعلن صيدليات العزبي ” 6 ج تقسيم أسماء فهمى بمدينة نصر” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 50 مساعد أدوية وتجميل، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 50 عمال خدمات معاونة، مؤهلات متوسطة.

ويشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، برواتب مجزية تصل إلى 3000 جنية، وللتقدم للوظائف يرجى الاتصال بالصيدلية من خلال الأرقام التالية: 01123414040 – 01146000358

تعلن مجموعة السويدي الصناعية بالمنطقة الصناعية الأولي بالإسماعيلية، عن فتح باب التعيين لشغل عمال وسائقين مؤهلات متوسطة والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 40 عامل إنتاج، مؤهلات متوسطة و إعدادية براتب 2000 جنية. مطلوب عدد 4 سائقين درجة أولي وثانية، مؤهلات متوسطة، براتب 3000 جنية.

ويشترط إن لا يزيد السن عن 50 سنة، وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وطبية ورواتب مجزية، وللراغبين يرجى التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0643493441

تطلب شركة صادكو لصناعة الأدوات الكهربائية والبلاستيكية، بالعاشر من رمضان، شغل بعض الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 120 عامل إنتاج. مطلوب عدد 30 عامل مخازن.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0554410385

تعلن شركة سبيد العالمية ” 6 تقسيم أكتوبر – شارع الشركة أول المنصورة – دقهلية” عن فتح باب التعين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات كالتالي:-

مطلوب عدد 3 مندوب مبيعات مؤهلات عليا، براتب 3025 جنية. مطلوب عدد 4 سائق، مؤهل متوسط، براتب 2950 جنية. مطلوب عدد 2 محصل، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 2 عامل، براتب 1725 جنية.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية للراغبين، وللالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من خلال تسجيل راغبي العمل عبر موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، او الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 2364119