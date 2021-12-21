وظائف خالية بشركة الشوربجى للصناعات النسيجية للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الشوربجى للصناعات النسيجية “العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية” كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع وإنتاج وتصميم الأقمشة وتجارة المنسوجات في مصر، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة في مختلف التخصصات، والتفاصيل كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة الشوربجى للصناعات النسيجية

مطلوب عدد 2 فني سلامة وصحة مهنية، مؤهل متوسط أو فوق متوسط. مطلوب عدد 14 فرد امن مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 20 طباع. مطلوب عدد 16 مساعد طباع. مطلوب عدد 30 عامل إنتاج طباعة. مطلوب عدد 30 فني ستيمر. مطلوب عدد 12 فني مطبخ لون. مطلوب عدد 12 فني غسيل. مطلوب عدد 60 فني صباغة ” جيكر وجيت”. مطلوب عدد 30 فني تجهيز رام. مطلوب عدد 20 عامل تجهيز رام. مطلوب عدد 3 فني كسترة. مطلوب عدد 14 عامل مخزن.

شروط ومزايا وظائف شركة الشوربجى للصناعات النسيجية

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية وتوفير وسائل انتقال من والى ” الشرقية والقاهرة دائري فقط” .

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كيفية التقدم لوظائف شركة الشوربجى للصناعات النسيجية

للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلا الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عبر تسجيل راغبي العمل، أو الاتصال بالشركة بالأرقام التالية: 015379825 – 015364968