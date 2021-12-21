وظائف معهد سلاح الصيانة بوزارة الدفاع السعودية 1443

وظائف معهد سلاح الصيانة، فقد أعلنت اليوم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عن توفير عدد من الوظائف الخالية لديها، حيث يتم التقديم في الوظائف على البرنامج الخاص بتشغيل وصيانة العربات والمعدات الخاصة بالقوات البرية، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم متاح لجميع الأفراد الحاصلين على شهادة بكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، وقد تم الإعلان بأن العمل سوف يكون في قيادة سلاح الصيانة عبر معهد سلاح الصيانة والذي سيكون في منطقة الطائف، وقد أكدت بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً لتخصصات العمل المطلوبة، ولكن يجب توافر عدد من الشروط العامة في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في وظائف معهد سلاح الصيانة.

وظائف معهد سلاح الصيانة

وضحت وزارة الدفاع بأن التقديم في الوظائف الخالية للوزارة سوف يكون من خلال بعض المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الوزارة، وهي علي النحو التالي:

مطلوب معلم قسم لغة إنجليزية، علي أن يكون من الحاصلين على شهادة البكالوريوس في مجال العمل الخاص باللغة الإنجليزية “تربوي”، وتفضل الوزارة أن تقوم باختيار من يكون لديه خبرة جيدة في ذلك المجال، علي أن يتم الاختيار من جانب الوزارة بعد أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الاختبارات الخاصة بالقبول.

مطلوب مترجم قسم لغة إنجليزية، علي أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس في قسم اللغة الإنجليزية، وأن يمتلك كل متقدم لهذه الوظائف خبرة في مجال العمل الخاص بأساليب التعليم التربوي، وتفضل الوزارة اختيار من يكون حاصلاً علي دورات تدريبية في ذلك المجال، علي أن يتم الاختيار والقبول بعد أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية وجميع الاختبارات المتعلقة بالقبول.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

يتم التقديم في وظائف معهد سلاح الصيانة إلكترونياً من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: تقديم الوظائف، ويستمر التقديم بجميع التخصصات المطلوبة حتي نهاية يوم السبت الذي يوافق يوم 21 من شهر جمادى الأولى 1443، علي أن يتم التقديم لجميع الأفراد الحاملين للجنسية السعودية فقط، علي أن يكونوا من المقيمين بشكل دائم ومستمر داخل الأراضي السعودية.