وزارة الدفاع وظائف معهد سلاح الصيانة 1443.. رابط التقديم

وزارة الدفاع وظائف معهد سلاح الصيانة، فقد تم الإعلان من جانب وزارة الدفاع من خلال بوابة التوظيف الخاصة بها، عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة التي تحتاج الوزارة إلى تعيين عدد من الأفراد بها، وقد أرشدت الوزارة بأن الوظائف الشاغرة الخاصة بها تتضمن العمل علي برنامج تشغيل وصيانة تخص عربات أو معدات العمل الخاصة بالقوات البرية التابعة لوزارة الدفاع، علي أن يتوفر التقديم لجميع الأفراد السعوديين الحاصلين على شهادة البكالوريوس بمجال وأقسام اللغة الإنجليزية، وقد وضحت الوزارة بأن العمل يتم تحت قيادة سلاح الصيانة من خلال معهد سلاح الصيانة بمنطقة العمل بالطائف، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وزارة الدفاع وظائف معهد سلاح الصيانة.

وزارة الدفاع وظائف معهد سلاح الصيانة

وضحت الإدارة العامة لشئون التوظيف بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن توفيرها لعدد من التخصصات الوظيفية المتاح التقديم بها وفق بعض الشروط التي ينبغي توافرها للتقديم، ومن الوظائف المطلوبة للتعيين ما يلي:

وظيفة معلم قسم لغة إنجليزية : ويتم التقديم بها وفق توافر الشروط التالية: أن يكون كل متقدم حاصلاً علي شهادة البكالوريوس في أقسام اللغة الإنجليزية تربوي. يجب أن يكون المتقدم يمتلك خبرة جيدة بالعمل. يجب علي المتقدمين للوظائف اجتياز الإجراءات المتبعة والمقابلة الشخصية التي تتم من جانب الوزارة.

: ويتم التقديم بها وفق توافر الشروط التالية: وظيفة مترجم قسم لغة إنجليزية: ويتم التقديم بهذه الوظيفة بناءً علي توافر الشروط الأتية: أن يكون الشخص الراغب في التقديم حاصلاً على بكالوريوس في قسم اللغة الإنجليزية. توافر خبرة في مجال العمل المختلفة التي تتبع أساليب خاصة بالتعليم التربوي. يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً علي دورات العمل التدريبية في مجال التخصص الخاص به. يجب المرور في المقابلة الشخصية والاختبارات التي تُجري للمتقدم.

ويتم التقديم بهذه الوظيفة بناءً علي توافر الشروط الأتية:

كيفية التقديم في وظائف وزارة الدفاع الجديدة

يستطيع جميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم وفق التخصصات الوظيفية المطلوبة من جانب الوزارة، أن يقوموا بالتقديم في الوظائف الخالية عبر الدخول علي بوابة التوظيف التالية وظائف الدفاع، علماً بأن الموعد الأخير للتقديم هو يوم السبت الموافق 21 جمادى الأولى 1443 وذلك لكافة التخصصات الوظيفية المطلوبة.