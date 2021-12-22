وظائف وزارة الدفاع معهد سلاح الصيانة بالقوات البرية 1443 في السعودية

وظائف وزارة الدفاع معهد سلاح الصيانة بالقوات البرية بمنطقة الطائف يعد هذا السلاح من أحد أفرع الأسلحة في القوات البرية بالمملكة والذي يعمل علي ضبط المعدات للحفاظ عليها بأعلي جودة و المحافظة على جاهزيتها لكي تقوم بعملها في جميع الأحوال مسمى وظائف برنامج تشغيل و صيانة عربات ومعدات القوات البرية للمتقدمين الحاصلين على شهاده البكالوريوس في مجال اللغة الانجليزية من خلال موقع ثقفني الإخباري نتعرف على وظائف معهد سلاح الصيانة و أهم الشروط الواجب توافرها للتقدم لتلك الوظائف.

وظائف معهد سلاح الصيانة بمدينة الطائف

وفرت وزارة الدفاع عدد من الوظائف الخالية في معهد سلاح الصيانة بمدينة الطائف وهو عبارة عن برنامج تشغيل عربات ومعدات القوات البرية وهذا للأفراد الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس في قسم اللغة الانجليزية و المطلوب جاء كالتالي.

المطلوب مع معلم يجيد اللغة الانجليزية وحاصل على شهادة البكالوريوس في قسم اللغة الانجليزية التربوية ومن الأفضل أن يكون لديه خبرة.

يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية و الاختبار.

يصلح لهذه الوظيفة مترجم لغة انجليزية حاصل شهادة البكالوريوس في اللغة الانجليزية و يكون لديه خبرة في مجال أساليب وطرق التعليم التربوي.

من الأفضل أن يكون المتقدم حاصل على دورات تدريبية في مجاله المتخصص فيه.

يشترط اجتياز كل المقابلات الشخصية واختبارات قياس الأداء.

شروط وظائف معهد الصيانة بالطائف

قد وضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط الضرورية ليراغبى التقديم على الوظائف والشروط كالاتي :

أن يكون المتقدم معلم لغة انجليزية ولديه شهادة البكالوريوس تخصص لغة انجليزية. يشترط لراغبي التقديم أن يكون لديه خبرة في مجال اللغة الانجليزية. أن يجتاز اختبار المقابلة الشخصية وكل الاختبارات الخاصة بالوظيفة من جانب الوزارة. مترجم انجليزي حامل شهاده في اللغة الانجليزية. أن يكون مكتسب خبرة في مجال طرق و أساليب التدريس و التربية التربوية. ينبغي أن يكون قد حصل على عدة دورات تدريبية في نفس مجال تخصصه التعليمي. تجاوز العمر القانوني عن 30 عاما على الأقل. حاصل على درجة البكالوريوس سواء في تخصص الهندسة الميكانيكية أو الكهرباء أو أي مجال قريب من ذلك التخصص. تقدم الطلبات في معهد هيئات الحفظ شخصيا مع ضرورة إحضار الطلب مع النماذج و الوثائق المطلوبة للتقديم في المعهد.

الضغط على التسجيل.

هنا تنقل إلى الصفحة والتي تتمكن من خلالها إدخال الاسم.

ثم الانتقال إلى صفحة التوظيف.

وبعد الضغط فوق زر التسجيل.

قم بإنشاء حساب خاص بك على الموقع حتى تتمكن من الاطلائع عليه في أي وقت.

ادخل كلمة المرور مع التأكيد عليها بكتابتها مرة اخرى.

قم بالضغط على أيقونة التسجيل.

يتم اتصالك بالحساب بعد التسجيل التفعيل بالخطوات الأتية:

الضغط فوق وظيفة العم المكتوبة أمامك.

ثم قم باختيار الوظيفة المناسبة لتخصصك.

قم باكتمال نموذج الطلب.

الضغط على أيقونة إرسال التطبيقات الخاصة بك.

ما هي طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني للتقديمموعد التقديم في وظائف معهد سلاح الصيانة

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية وهي الإدارة العامة لشئون التوظيف بوزارة الدفاع في المملكة أعلنت عن عدد من الوظائف والتخصصات الشاغرة والمتاحة للتقديم و يأتي ذلك بعد توافق الشروط والضوابط في المتقدم لتلك الوظائف المطلوبة للتعيين والتقديم عبر بوابة التوظيف وظائف الدفاع مع العلم أن الموعد الأخير للتقديم هو يوم السبت الموافق 21 من جمادى الأولى 1443 لكل التخصصات الوظيفية المعلن عنها.