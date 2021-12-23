انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة برسدان برس لصناعة الكرتون لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة برسدان برس لصناعة الكرتون بالعاشر من رمضان، عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات، برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة برسدان برس لصناعة الكرتون

مطلوب عدد 20 مدير إنتاج. مطلوب عدد 3 مهندس إنتاج، بكالوريوس هندسة. مطلوب عدد 20 مهندس جودة، بكالوريوس هندسة. مطلو بعدد 20 مهندس كهرباء، بكالوريوس هندسة. مطلوب عدد 30 محاسب، بكالوريوس تجارة محاسبة. مطلوب عدد 30 أخصائي جودة. مطلوب عدد 20 مندوب مشتريات. مطلوب عدد 30 مصمم جرافيك. مطلوب عدد 20 مسئول خدمة عملا. مطلوب عدد 10 أخصائي تخطيط. مطلوب عدد 100 فني لامونيتور وسلوفات. مطلوب عدد 100 فني تكسير إلى ومضلع. مطلوب عدد 80 فني سليكات ولصق آلي. مطلوب عدد 100 فني صيانة كهربائية وميكانيكية.

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شروط ومزيا وطرق التقدم لوظائف برسدان برس

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 45 سنة، وخبرة في مجال العمل، وتوفر الشركة مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوب يرجى التقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة، أو الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 015364968 – 015379825