المديرية العامة للسجون وظائف برتبة “جندي” تعرف على الشروط وكيفية التقديم عبر أبشر للتوظيف jobs.sa

المديرية العامة للسجون وظائف، نتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر الأخبار المتعلقة بالوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، وآخر ما وصلنا إعلان المديرية العامة للسجون في المملكة عن وظائف برتبة “جندي” بها، وسنتابع معكم في هذا المقال كما عودناكم في موقعكم ثقفني كل ما يتعلق بتلك الوظائف من حيث العديد من الأمور، والتي منها الموعد المتاح به التقديم والشروط المطلوبة، وطريقة التقديم بكل سهولة عبر منصة أبشر للتوظيف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
المديرية العامة للسجون
أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف عسكرية شاغرة للرجال، وهذا برتبة “جندي”، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين المواعيد الخاصة بالتقديم والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين، وقد تابعنا معكم سابقا وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية 1443.موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون
وقد تم الإعلان عن الموعد المتاح به التقديم والتسجيل على الوظائف العسكرية الجديدة، مع العلم أن التقديم كما تعودنا سيكون عبر منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، والمواعيد الخاصة بالتقديم والتسجيل كالآتي:
- يفتح باب التقديم بدءا من يوم الأحد الموافق 22 جمادى الآخر 1443، أي الموافق 26 ديسمبر 2021 ميلاديا.
- يستمر التقديم متاحا حتى نهاية يوم الخميس في نهاية نفس الأسبوع الموافق 26 جمادى الأول 1443 هجريا، أي يوم 30 ديسمبر 2021 ميلاديا.
وقد تم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي كالآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ من والدين سعوديين، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة الوطن.
- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم على المتقدم سابقا في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق تعيين المتقدم في أحد الوظائف العسكرية.
- في حالة إذا كان المتقدم متزوجا، يجب أن يكون متزوجا من سعودية.
- مؤهل المتقدم يجب ألا يقل عن الشهادة الثانوية.
- في حالة إذا حصل المتقدم على شهادته من الخارج، فيجب معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم السعودية.
- اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية.
ونتابع معكم الخطوات الصحيحة للتقديم على الوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف، ويمكنكم اتباع تلك الخطوات عند فتح باب التقديم، وهي كالآتي:
- اذهب إلى منصة أبشر للتوظيف من الرابط jobs.sa.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.
- ثم انتقل إلى الوظائف المتاحة.
- اختر الوظيفة برتبة “جندي”.
- قم بقراءة الشروط جيدا وادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم اضغط على عرض وحفظ بعد ادخال كافة البيانات والتأكد من صحتها.
- بعدها سيظهر لك تم التقديم على الوظيفة بنجاح، وسنتابع معكم كيفية الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.
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المديرية العامة للسجون وظائف، نتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر الأخبار المتعلقة بالوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، وآخر ما وصلنا إعلان المديرية العامة للسجون في المملكة عن وظائف برتبة “جندي” بها، وسنتابع معكم في هذا المقال كما عودناكم في موقعكم ثقفني كل ما يتعلق بتلك الوظائف من حيث العديد من الأمور، والتي منها الموعد المتاح به التقديم والشروط المطلوبة، وطريقة التقديم بكل سهولة عبر منصة أبشر للتوظيف، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.
المديرية العامة للسجون
أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن وظائف عسكرية شاغرة للرجال، وهذا برتبة “جندي”، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين المواعيد الخاصة بالتقديم والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين، وقد تابعنا معكم سابقا وظائف النيابة العامة لحملة الثانوية 1443.موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون
وقد تم الإعلان عن الموعد المتاح به التقديم والتسجيل على الوظائف العسكرية الجديدة، مع العلم أن التقديم كما تعودنا سيكون عبر منصة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، والمواعيد الخاصة بالتقديم والتسجيل كالآتي:
- يفتح باب التقديم بدءا من يوم الأحد الموافق 22 جمادى الآخر 1443، أي الموافق 26 ديسمبر 2021 ميلاديا.
- يستمر التقديم متاحا حتى نهاية يوم الخميس في نهاية نفس الأسبوع الموافق 26 جمادى الأول 1443 هجريا، أي يوم 30 ديسمبر 2021 ميلاديا.
وقد تم الإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، وهي كالآتي:
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ من والدين سعوديين، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة لخدمة الوطن.
- حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم على المتقدم سابقا في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق تعيين المتقدم في أحد الوظائف العسكرية.
- في حالة إذا كان المتقدم متزوجا، يجب أن يكون متزوجا من سعودية.
- مؤهل المتقدم يجب ألا يقل عن الشهادة الثانوية.
- في حالة إذا حصل المتقدم على شهادته من الخارج، فيجب معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم السعودية.
- اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول والمقابلة الشخصية.
ونتابع معكم الخطوات الصحيحة للتقديم على الوظائف عبر منصة أبشر للتوظيف، ويمكنكم اتباع تلك الخطوات عند فتح باب التقديم، وهي كالآتي:
- اذهب إلى منصة أبشر للتوظيف من الرابط jobs.sa.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر.
- ثم انتقل إلى الوظائف المتاحة.
- اختر الوظيفة برتبة “جندي”.
- قم بقراءة الشروط جيدا وادخل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ثم اضغط على عرض وحفظ بعد ادخال كافة البيانات والتأكد من صحتها.
- بعدها سيظهر لك تم التقديم على الوظيفة بنجاح، وسنتابع معكم كيفية الاستعلام عن النتائج فور ظهورها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المديرية العامة للسجون وظائف برتبة “جندي” تعرف على الشروط وكيفية التقديم عبر أبشر للتوظيف jobs.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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