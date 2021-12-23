وظائف المديرية العامة للسجون رتبة جندي للرجال 1443

وظائف المديرية العامة للسجون، فقد تم الإعلان اليوم عن من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي المتمثلة في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية فتح باب التقديم والتسجيل في الوظائف الخالية للمديرية العامة للسجون، فقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يكون من خلال رتبة جندي، علي أن يتم التقديم للرجال فقط، علي أن يتم التقديم في الوظائف الخاصة بالمديرية العامة للسجون من خلال ضرورة توافر بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، علماً بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً لجميع التخصصات الوظيفية المطلوبة من جانب المديرية، وسوف نوضح لكم شروط التقديم في وظائف وظائف المديرية العامة للسجون وتوضيح طريقة التقديم.

شروط وظائف المديرية العامة للسجون

وضعت الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية عدداً من الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم القبول، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة.

من شروط الوظائف الخالية أن يكون المتقدم لها سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، مع العمل علي استثناء من نشأ مع الوالدين خلال الفترة الخاصة بخدمة الدولة في خارج المملكة.

المتقدم للوظائف يجب أن يكون شخص حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بأي أحكام تخل بالشرف والأمانة.

التقديم يتطلب أن لا يكون الشخص قد سبق له التعيين بأي وظيفة تكون تخضع للنظام الخاص بالخدمة العسكرية.

من شروط التقديم يجب أن يكون هناك توازن بين وزن وطول المتقدم وذلك وفق تفاصيل اللائحة الطبية.

عند التقديم يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

التقديم يتطلب نجاح المتقدم في جميع الإجراءات والاختبارات التي تخص القبول.

فيما يخص الشهادات التي يتم إصدارها من خارج المملكة العربية السعودية فيجب تقديم معادلة موازية من جانب وزارة التعليم علي أن تكون مصدقة ومعتمدة.

رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي رابط التقديم الإلكتروني التالي: المديرية العامة للسجون، علماً بأن الموعد الأخير للتقديم هو يوم الخميس الذي يوافق يوم 26/ 5/ 1443.