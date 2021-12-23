رابط تقديم السجون ابشر توظيف jobs sa 1443 موعد فتح باب القبول على رتبة جندي

نوفر رابط تقديم السجون ابشر توظيف jobs sa الرسمي 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون للرجال للتعيين على رتبة جندي، وقد أوضحت الإدارة أن هذه الوظائف العسكرية تم تخصيصها فقط للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط التقديم على المديرية العامة للسجون 1443، وشروط التسجيل في الوظائف المعلنة عبر منصة ابشر توظيف العسكرية.

رابط تقديم السجون ابشر توظيف 1443

تم الإعلان عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية المخصصة لعرض الإعلانات الوظيفية للقطاعات العسكرية المستفيدة من هذه الخدمة الإلكترونية عن فتح باب التسجيل في القبول في وظيفة جندي للرجال بقطاع المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، وحددت مواعيد استقبال الطلبات ليكون خلال الفترة الزمنية الموضحة بالتالي:

بداية التقديم: يوم الاثنين بتاريخ 23 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 27 ديسمبر 2021م.

نهاية التسجيل: يوم السبت بتاريخ 28 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 1 يناير 2022م.

يتاح تقديم المديرية العامة للسجون عن طريق منصة ابشر للتوظيف (jobs sa).

شروط التسجيل في المديرية العامة للسجون 1443

أوضحت إدارة القبول العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالالتحاق لقطاع السجون العسكري، حيث يجب قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم الأولي الإطلاع على شروط السجون 1443 لمعرفة هل تنطبق شروط التقديم عليك من عدمه، وفي حال انطباقها فيتم التقدم بشكل مباشر دون الحاجة للتسجيل المُسبق على المنصة، ويمكن الإطلاع على شروط التقديم من خلال التالي:

خُصصت الوظائف المعلن عنها للمواطنين السعوديين أصلاً ومنشأً فقط، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال خدمة الدولة في خارجها. حصول المتقدم على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى. توفر حسن السمعة والسيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. عدم سبق التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. تناسب الوزن مع الطول وفق اللائحة. عدم الزواج من غير سعودية. اجتياز إجراءات واختبارات القبول والمقابلة الشخصية. في حال صدور شهادة المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع تصديقها.

طريقة التقديم على السجون 1443

يتم تعبئة نموذج التقديم المبدئي فور حلول الموعد المحدد للتسجيل في الوظائف الشاغرة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لتسجيل دخول منصة ابشر توظيف الإلكترونية، ثم النقر على الوظائف المتاحة بالقائمة الرئيسية، ثم النقر على كلمة جندي، سيتم التحويل لصفحة التقديم التي تحتوي على بيانات الوظيفة وشروطها، قم بالتأشير في مربع التعهد بالموافقة على الشروط والأحكام.

وبعد ذلك الضغط على التقديم، ثم تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ ميلاد المتقدم بالهجري والجنس والحالة الاجتماعية ورقم هوية الأب واختيار الوظيفة المتقدم عليها، ثم النقر على عرض، ثم تعبئة المعلومات الشخصية ومعلومات المؤهل العلمي بشكل دقيق وصحيح، ويمكن دخول المنصة من خلال اتباع رابط تقديم السجون ابشر توظيف الرسمي المرفق.