شروط التقديم على وظائف جامعة المجمعة السعودية

شروط التقدم علي وظائف جامعة المجمعة, أعلنت جامعة المجمعة عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف المعيدين ومعيدات داخل الجامعة, وتعتبر جامعة المجمعة من أكبر الجامعات داخل المملكة العربية السعودية, ويرغب الكثير من حملة الماجستير والدكتوراه في الحصول على تلك الوظائف في الجامعة.

شروط التقدم علي وظائف جامعة المجمعة

هناك بعض الشروط التي يجب الاطلاع عليها قبل قدوم أي شخص في التقدم علي وظائف جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية, حيث أن هذه الشروط هي.

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

لابد علي من يتقدم أن يكون معه شهادة البكالوريوس أو الماجستير من أي جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية, أو من أي جامعة من الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم السعودية.

لابد أن يكون المتقدم والذي هو حاصل علي شهادة البكالوريوس لا يتجاوز عمره 29 عاماً, أما بالنسبة لحملة الماجستير لا يتجاوز سنة 34 عاماً.

علي من يرغب في التقدم علي وظائف كلية الدراسات الإسلامية أن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس من كليات الشريعة أو دراسات إسلامية.

أقل درجة علمية لابد أن يكون حاصل عليها المتقدم هي جيد جداً.

لابد أن يحصل المتقدم علي وظائف جامعة المجمعة أن ينجح في اختبارات القدرات بنسبة تتعدي 75%.

أما في حالة كليات الطب والأسنان فعليه أن ينجح في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المستندات المطلوبة للتقدم علي وظائف جامعة المجمعة

عندما يتوافر الشروط في المتقدم لابد أن يأتي معه بعض المستندات والأوراق والمستندات الآتية.

إحضار صورة من الهوية الوطنية.

إحضار صورة من سجل الأسرة بالنسبة للسيدات.

صورة معتمدة من جميع الشهادات العلمية الخاصة عليها من الجامعة.

إذا حصل الشخص علي شهادته العلمية من جامعة خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بمعادلة هذا الشهادات العلمية.

عندما يختبر الشخص في امتحانات TOEFL-IELTS-STEP لابد أن يحضر نتيجة هذا الاختبار.

بالنسبة للمتقدمين من كليات الطب والطب الأسنان والتمريض, فلابد أن يأتي هؤلاء الأشخاص بنتيجة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الهندسة.

تخصص العلوم الطبية.

رياض أطفال.

وظائف كليات جامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية