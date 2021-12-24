التسجيل في السجون 1443 .. الموعد وشروط التسجيل في أبشر للتوظيف

التسجيل في السجون 1443 ورابط التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون من أهم وأبرز الموضوعات البحثية التي ازدادت معدلات البحث عنها مؤخراً وخاصة عندما أعلنت المديرية العامة للسجون التابعة لوكالة وزارة الداخلية عن حاجتها لموظفين جدد من الرجال المقيمين بالمملكة العربية السعودية وذلك للالتحاق بوظيفة جندي، علماً بأن عملية القبول في الوظيفة المتاحة تتطلب توافر بعض الشروط والأوراق والمستندات لدى المواطن المتقدم وهذا ما سنتعرف علية في حيثيات هذا المقال، كما سنتناول رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للرجال، وموعد التسجيل في السجون 1443.

شروط التسجيل في السجون 1443

أعلنت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في السجون 1443 للمواطنين السعوديين من الرجال للعمل في وظيفة جندي، كما أشارت إلى ضرورة توافر بعض الشروط والضوابط الهامة والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ويستثنى من المتقدمين من نشأ في خارج المملكة أثناء خدمة والدية.

يشترط على المتقدم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

حصول المتقدم على هوية وطنية سارية المفعول.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية (من غير سعودية).

التمتع بالسلوك والسيرة الحسنه والسمعة الطيبة.

ألا يكون قد سبق وتم الحكم عليه في أي جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط على المتقدم ألا يكون قد سبق له التوظيف في أي جهة من الجهات الحكومية أو الجهات العسكرية.

اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول بنجاح.

يجب أن يتناسب طوله مع وزنه وفقا للائحة الطبية المقررة.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

متى موعد تقديم السجون 2021

قامت إدارة القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون بالإعلان عن موعد فتح باب التقديم واستقبال طلبات القبول عبر البوابة الرسمية لمنصة أبشر للتوظيف وذلك في الموعد التالي:

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 26 ديسمبر 2021م الموافق 22 جمادي الأولي 1443 هـ .

. وينتي التسجيل في يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 م الموافق 26 جمادي الأولي 1443 هـ.

رابط التقديم في وظائف السجون 1443

وضحت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية أن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر رابط بوابة التوظيف التابعة لوزارة الداخلية والذي سيتم إضافته عبر بوابة أبشر للتوظيف بدءاً من يوم الأحد أو أيام التقديم، فما على المتقدمين سوى متابعة آخر المستجدات عبر البوابة الرسمية لمنصة أبشر للتوظيف.

وصولاً إلى هذه النقطة نكون قد انتهينا من عرض التفاصيل الخاصة بإعلان عن التسجيل في السجون 1443، حيث تعرفنا على شروط التسجيل وكذلك مواعيد استقبال طلبات التقديم، كما تعرفنا على رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون للرجال.