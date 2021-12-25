رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون الجديدة 1443

التقديم في وظائف المديرية العامة للسجون، فقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي عبر وكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، عن بدء التقديم والقبول في الوظائف الشاغرة للمديرية العامة للسجون، فقد وضحت بأن التقديم سوف يتم علي رتبة جندي، علي أن يتم التقديم في الوظائف للرجال فقط، علماً بأن التقديم في الوظائف الخالية بالمديرية العامة للسجون يتطلب توافر بعض الشروط في جميع الراغبين في التقديم، ويتم التقديم بشكل إلكتروني لكافة التخصصات الوظيفية الشاغرة من خلال المديرية، وسوف نوفر لكم ما هي شروط التقديم في وظائف وظائف المديرية العامة للسجون وكيفية التقديم بها.

وظائف المديرية العامة للسجون وشروط التقديم

الإدارة العامة للقبول المركزي المتمثلة بوكالة وزارة الداخلية قد حددت بعضاً من الشروط الرئيسية التي يجب توافرها في أي متقدم حتي يتم القبول في الوظائف، ومن الشروط المطلوبة ما يلي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتوظيف حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة.

من شروط التقديم في الوظائف الخالية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ فقط بدون جنسيات أخري، مع قبول استثناء من نشأ مع الوالدين خلال الفترة التي تخص خدمة الدولة بخارج المملكة.

المتقدم الي الوظائف يشترط أن يكون شخص ذو سمعة وسلوك حسن وغير محكوم عليه بأي أحكام قد تخل بالشرف أو الأمانة.

يتطلب خلال التقديم أن لا يكون الشخص قد سبق له العمل بأي وظيفة خاضعة للنظام الخاص بالخدمة العسكرية.

شروط التقديم تتطلب أن يكون هناك تناسب بين وزن وطول المتقدم بناءً علي اللائحة الطبية.

عند التقديم يجب ألا يكون الشخص متزوج من غير سعودية.

التقديم يشترط أن يتم النجاح في كافة الإجراءات أو الاختبارات التي تخص التقديم.

فيما يتعلق الشهادات التي يتم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية، فلابد من تقديم معادلة تعادلها من جانب وزارة التعليم ويشترط أن تكون مُصدقة.

التسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون

يتم التسجيل في الوظائف الشاغرة من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني الآتي: منصة المديرية العامة للسجون، وقد حددت الإدارة موعداً لنهاية التقديم وهو يوم الخميس الموافق يوم 28/ 5/ 1443 وذلك لجميع التخصصات الشاغرة المطلوبة.