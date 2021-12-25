رابط وظائف السجون المديرية العامة برتبة جندي 1443 عبر ابشر للتوظيف

رابط وظائف السجون المديرية العامة برتبة جندي 1443 نشرت المديرية العامة للسجون عن حاجتها إلى شغل مجموعة من الوظائف الشاغرة و الجديدة مع مراعاة تطابق الشروط والضوابط في المتقدم للحصول على تلك الوظائف من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نشرح لكم شروط التقديم وموعد التقديم مع توضيح رابط التقديم وموعد التقديم على هذه الوظائف الخالية عبر موقعها الإلكتروني.

رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443

وفرت المديرية العامة للسجون رابط التقديم على الوظائف المعلن عنها بالشروط الموضوعة من قبل المديرية والتي تتمثل في الإدارة العامه للقبول المركزي حيث تم فتح باب القبول على هذه الوظائف الخاصة برتبة جندي رجال تحت شروط محدده وقد تم الإعلان عن هذه الشروط وعلى من يرغب في التقديم على تلك الوظائف يجب الاطلاع على الشروط و قراءتها جيدا واذا كانت هذة الشروط تتوافق مع المتقدم فعليه التقديم في الوقت الذي تم تحديده لهذه الوظائف مع العلم بان المؤهل العلمي المطلوب لهذه الوظائف هو شهادة الثانوية العامة بكل أفروعها أو ما يعادلها كما تعد المديرية العامة للسجون مؤسسة أمنية تتبع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم بدور أمني في تنظيم السجون و حارثه المساجين وإدارة جميع المهام التي تخص السجون في المملكة.

المتقدم لهذه الوظائف يكون سعودي الجنسية أو نشأ في المملكة العربية السعودية.

أن يكون راغبي التقديم حاصل على شهادة الثانوية العامه بكل أفروعها وما يعادل شهادة الثانوية.

أن يكون المتقدم صاحب سيرة طيبة وسلوك حسن وسمع طيبة بين الناس.

ألا يكون عليه أي أحكام جنائية صادرة أو أحكام قضائية قد سبقت.

وألا يكون تمام ادانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون

يشترط ألا يكون قد تم تعيينه في وظيفة سابق وان تكون هذه الوظيفة هي الأولي له بعينها والتي تخضع تحت نظام عسكري.

يجب أن يكون لائق طبيا ومناسب من جانب الطول والوزن وان تطبق عليه كل الشروط والمعايير الموضوعة في اللائحة الطبية.

لا يجوز التقديم للمتزوج بامرأة غير سعودية.

يجب اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الخاصة بالقبول في وظائف المديرية العامة للسجون في المملكة.

بالنسبة لحاملى شهادة صادرة من خارج المملكة يجب عليه أن يقوم بمعادلة هذه الشهادة في الجهة المعنية بذلك وهي وزارة التعليم ويقوم بالتصديق قبل التقديم على الوظيفة.

موعد التقديم على وظائف المديرية العامة للشؤون

قد حددت المديرية العامة للشؤون موعد التقديم على الوظائف و يبدأ من يوم الأحد الذي يوافق يوم 22 من شهر جمادى الأولي عام 1443 هجرية وهو يقابل يوم 26 ديسمبر كانون الأول من عام 2021 ميلادية وسوف يتم انتهاء التقديم في يوم الخميس الذي يوافق 26 من شهر جمادى الأولي من عام 1443 هجرية بالمقابل يوم 30 ديسمبر كانون الأول من عام 2021 ميلادية.