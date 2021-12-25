ابشر للتوظيف للتقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 برتبة جندي

ابشر للتوظيف للتقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للشؤون على رتبه جندي لحمله شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمختلف أفروعها تحت ضوابط وشروط محددة للقبول على تلك الوظائف حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر للتوظيف حيث تعد منصة ابشر من الخدمات الحكومية التي تعلن عليها الوزارات والهيئات الحكومية في السعودية كافة الوظائف وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للسجون باتباع الخطوات السهلة المطلوبة للتقدم والاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها والتي تكمن في راتب الوظيفة وطريقة التقديم و الشروط المطلوبة للتقديم ومعرفة ما هي الوثائق المطلوبة و كافة الأوراق التي تتطلبها الوظائف الشاغرة لدى المديرية العامة للسجون. شروط التقديم على وظائف السجون 1443 شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذلك الشرط من نشا مع والديه خارج المملكة في خدمة البلاد. ينبغي على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمختلف أفروعها وما يعادلها. أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والسلوك والسمعة الطيبة. ألا يكون صدره عليه حكم بالجرائم أو تمت إدانته بجرائم مخله بالشرف والأمانة. ألا يكون تم تعيينه على وظيفه تحت نظام الخدمة العسكرية مسبقا. لابد من تناسب الطول مع الوزن تطبقا لللائحة الطبية الموضوعة. يشترط ألا يكون متزوج بامرأة غير سعودية. يجب على المتقدم أن يكون اجتاز كافة اجراءات اختبارات القبول. في حالة إذا كان حامل الشهادة الثانوية العامة من خارج المملكة فيجب معادلتها مع وزارة التعليم والتصديق عليها. شروط التقديم على وظائف السجون 1443 موعد التقديم على وظائف السجون المديرية العامة يبدأ التقديم على وظائف السجون بالمديرية العامة في المملكة ابتداء من يوم الأخذ 1443/05/22 هجريا الموافق 2021/12/26 ميلادية.

ينتهي قفل باب التقديم يوم الخميس 5/26 / 1443 هجرية الموافق 30/ 12 /2021 ميلادية. موعد التقديم على وظائف السجون المديرية العامة شروط وظائف السجون للطول والوزن شروط وظائف السجون للطول والوزن قد حدد مديرية السجون شروط للقبول في وظيفة جندي للمتقدمين وهي: شرط أساسي أن يكون الحد الأدنى لطول 170 سم بالنسبة للرجال ما يعادل متر و70 سم.

أن يكون الحد الأدنى لطول النساء 164 سم أي ما يعادل مترو 64 سم و لابد من تناسب الطول مع الوزن وفقا لما حددته اللجنة الطبية. الوسوم

ابشر للتوظيف للتقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للشؤون على رتبه جندي لحمله شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمختلف أفروعها تحت ضوابط وشروط محددة للقبول على تلك الوظائف حيث يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر للتوظيف حيث تعد منصة ابشر من الخدمات الحكومية التي تعلن عليها الوزارات والهيئات الحكومية في السعودية كافة الوظائف وذلك بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للسجون باتباع الخطوات السهلة المطلوبة للتقدم والاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة المعلن عنها والتي تكمن في راتب الوظيفة وطريقة التقديم و الشروط المطلوبة للتقديم ومعرفة ما هي الوثائق المطلوبة و كافة الأوراق التي تتطلبها الوظائف الشاغرة لدى المديرية العامة للسجون. شروط التقديم على وظائف السجون 1443 شرط أساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من ذلك الشرط من نشا مع والديه خارج المملكة في خدمة البلاد. ينبغي على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمختلف أفروعها وما يعادلها. أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والسلوك والسمعة الطيبة. ألا يكون صدره عليه حكم بالجرائم أو تمت إدانته بجرائم مخله بالشرف والأمانة. ألا يكون تم تعيينه على وظيفه تحت نظام الخدمة العسكرية مسبقا. لابد من تناسب الطول مع الوزن تطبقا لللائحة الطبية الموضوعة. يشترط ألا يكون متزوج بامرأة غير سعودية. يجب على المتقدم أن يكون اجتاز كافة اجراءات اختبارات القبول. في حالة إذا كان حامل الشهادة الثانوية العامة من خارج المملكة فيجب معادلتها مع وزارة التعليم والتصديق عليها. شروط التقديم على وظائف السجون 1443 موعد التقديم على وظائف السجون المديرية العامة يبدأ التقديم على وظائف السجون بالمديرية العامة في المملكة ابتداء من يوم الأخذ 1443/05/22 هجريا الموافق 2021/12/26 ميلادية.

ينتهي قفل باب التقديم يوم الخميس 5/26 / 1443 هجرية الموافق 30/ 12 /2021 ميلادية. موعد التقديم على وظائف السجون المديرية العامة شروط وظائف السجون للطول والوزن شروط وظائف السجون للطول والوزن قد حدد مديرية السجون شروط للقبول في وظيفة جندي للمتقدمين وهي: شرط أساسي أن يكون الحد الأدنى لطول 170 سم بالنسبة للرجال ما يعادل متر و70 سم.

أن يكون الحد الأدنى لطول النساء 164 سم أي ما يعادل مترو 64 سم و لابد من تناسب الطول مع الوزن وفقا لما حددته اللجنة الطبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابشر للتوظيف للتقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443 برتبة جندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.