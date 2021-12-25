انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء المقبولين بوظائف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وموعد اجراء الاختبارات المقررة للمتقدمين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، عن اسماء المقبولين بوظائفها والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للإنتاج الحربي منتصف شهر نوفمبر الماضي، حيث أعلنت الهيئة عن حاجتها لمحاسبين ومهندسين من تخصصات مدني وعمارة، للعمل في الوظائف الشاغرة لديها، وبالفعل تقدم عدد لا بأس به من الشباب والشابات والذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها في الإعلان، وقامت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتحديد أسماء المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، مع تحديد موعدأ لهم لإداء الاختبارات المقررة.

أسماء المقبولين بوظائف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وموعد اجراء الاختبارات المقررة للمتقدمين

يمكن الآن لجميع المتقدمين في وظائف الانتاج الحربي معرفة أسماء المتقدمين وذلك على الوظائف الشاغرة الثلاث وهي وظائف هندسة مدني وهندسة عمارة ووظائف محاسبة من خلال كشوف الاسماء التي أعلنتها الهيئة القومية للإنتاج الحربي وذلك كما يلي:-

أسماء المقبولين بوظائف الانتاج الحربي هندسة عمارة:-

يمكن معرفة أسماء المتقدمين المقبولين والذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في اعلان الهيئة القومية للإنتاج الحربي على وظائف هندسة عمارة من خلال الكشوف التالية:-

هندسة عمارة

أسماء المقبولين بوظائف الانتاج الحربي هندسة مدني:-

أيضاً يمكن معرفة أسماء المقبولين المتقدمين لشغل وظائف مهندس مدني ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة من خلال الكشوف التالية:-

هندسة مدنى

أسماء المقبولين بوظائف الانتاج الحربي محاسبة:-

يمكن معرفة أسماء المقبولين لشغل وظائف محاسب والذين انطبقت عليهم الشروط من خلال الكشوف التالية:-

تجارة محاسبة

وتعد وظائف الانتاج الحربي من الوظائف الهامة التي يتنافس عليها الالاف من الخريجين في التخصصات المختلفة، خاصة وأنها تعد من الوظائف الحكومية، حيث يبحث الشباب والشابات على الوظائف الحكومية بشكل مستمر، ويجب ملاحظة أن موعد الاختبار موجود قرين كل أسم من الكشوف المعلنة من الهيئة ويجب أن يصطحب المتقدم معه المستندات الخاصة به، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لأداء الاختبارات، حيث أن عدم الحضور في الموعد المحدد يعد تنازلاً عن استكمال اجراءات التقدم للوظيفة، حيث أن الاسماء المعلنة بالكشوف ما هي إلا أسماء مبدئية، وليس نهائية، حيث سيتم الاعلان عن الكشوف النهائية بعد الانتهاء من أداء الاختبارات والمقابلة الشخصية.