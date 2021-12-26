انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بمجموعة صيدليات سيف لجميع المؤهلات من الجنسين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة صيدليات سيف من خلال وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر، عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة للشباب لجميع المؤهلات، للعمل بفروع “وسط البلد والهرم والإسكندرية والمهندسين والشيخ زايد ومصر الجديدة والعبور والشروق والتجمع ومدينة نصر ودمياط” ونتابع الآن على مضر فايف الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف مجموعة صيدليات سيف

مطلوب صيدلي، بكالوريوس صيدلة خبرة أو بدون، من الجنسين. مطلوب مندوبين مبيعات داخلية تجميل، مؤهلات عليا ومتوسطة، خبرة وبدون، والعمل بفروع القاهرة والجيزة والعبور. مطلوب مراقبين كاميرات، مؤهلا لا يقل عن متوسط، خبرة وبدون، للعمل بمصر القديمة. مطلوب مندوبين توصيل، مؤهلات متوسطة، رخصة سارية. مطلوب أفراد امن ، مؤهلات متوسطة، للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب عمال خدمات، لا يشترط مؤهل، للعمل بالقاهرة والجيزة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف صيدليات سيف

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل ورديات للجنسين، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، وتقدم مجموعة صيدليات سيف للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية ووقت إضافي وترقيات وتامين على الحياه، وللتقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوبة بالرابط التالي “وظائف مجموعة صيدليات سيف” ثم الحضور مباشرة على العنوان التالي ” 11 شارع احمد عمارة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة – يوم الثلاثاء 28/12/2021، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 01000071113 – 01207066887.