تقديم المديرية العامة للسجون 1443 الشروط ورابط التسجيل منصة ابشر للتوظيف jobs sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل عن فتح باب تقديم المديرية العامة للسجون 1443 للرجال الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي، وأكدت الإدارة على ضرورة توافر شروط تقديم السجون المرفقة بالإعلان الوظيفي عبر منصة التوظيف العسكري الإلكتروني “ابشر توظيف” فيمن يرغب في الالتحاق بوظائف المديرية العامة للسجون 1443، كما يجب الالتزام بموعد فتح باب القبول والتسجيل في السجون ونهايته، حيث يتم تفعيل رابط تقديم السجون 1443 فقط فور حلول الموعد المحدد لبدء التسجيل، ومن ثم إغلاقه في نهاية الفترة المحددة، ليتم دراسة الطلبات المُقدمة والتحقق منها، ثم إعلان نتائج القبول المبدئي، ومن خلال المقال نوفر رابط تقديم وظائف السجون وشروط التقديم على الوظائف العسكرية المعلنة.

تقديم المديرية العامة للسجون 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبو والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن توفر وظائف عسكرية لدى قطاع المديرية العامة للسجون للتعيين على رتبة جندي، وتم تخصيص الوظائف الشاغرة للمواطنين السعوديين فقط ممن حصلوا على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب العلم أن هذا القطاع يقع على عاتقه مهمة تنظيم عمل السجون وإدارتها، بالإضافة إلى توفير الحراسة لها.

كما يسعى هذا القطاع بشكل دائم ومستمر إلى خلق بيئة ملائمة تعمل على تأهيل وتحويل السجن السجن إلى مدرسة للإصلاح والتأهيل، فهذا يعتبر من مهام المديرية العامة للسجون بشكل مختصر، أما عن الموعد المقرر لفتح باب القبول في وظائف السجون عبر منصة ابشر توظيف العسكرية، فيمكنكم التعرف عليه وعلى موعد إغلاق باب التسجيل من خلال النقاط التالية:

يبدأ التقديم على المديرية العامة للسجون اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين بتاريخ 23 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 27 ديسمبر 2021م.

ينتهي التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 28 جمادي الأولى 1443هـ الموافق لتاريخ 1 يناير 2022م.

تنويه: في بداية الإعلان عن وجود وظائف شاغرة لدى المديرية العامة للسجون، فقد حددت يوم الأحد بتاريخ 22 جمادي الأولى 1443هـ موعداً لبدء استقبال طلبات التقديم، ثم بعد ذلك تم تعديل الموعد ليصبح كما هو موضح عاليه.

رابط منصة ابشر تقديم السجون 1443

تتيح منصة ابشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية إمكانية التقديم على الوظائف المتاحة وفق الإعلانات الوظيفية المنشورة من قبل القطاعات المستفيدة من خدمة الإعلان عبر المنصة، حيث يتم الإعلان عن وجود وظائف شاغرة مرفقاً به كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل من حيث موعد فتح باب القبول والتسجيل وشروطه، كما يتم من خلالها أيضاً الاستعلام عن نتائج ترشيح المتقدمين المبدئية والنهائية، فمن يرعب في الحصول على رابط تقديم السجون 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم المديرية العامة للسجون 1443 (jobs sa).

شروط التسجيل في وظائف السجون 1443

قبل البدء في اتباع خطوات التقديم على الوظائف المتاحة عبر منصة ابشر وظائف الإلكترونية، يجب أولاً الإطلاع على شروط التقديم للتعرف على مدى تناسب الوظائف الشاغرة مع المؤهلات والخبرات التي لديك، ولكي تقف على مدى انطباق شروط التقديم عليك، فقد قمنا بتوفير شروط المديرية العامة للسجون بالتالي: