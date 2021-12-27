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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الاثنين 27/12/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نواصل عرض مختلف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، حيث نعرض اليوم جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، فقد تضمنت المئات من إعلانات الوظائف المقدمة من كبرى الشركات والمصانع، ونستعرض الآن جديد وظائف الوسيط لليوم الاثنين.
نشرت جريدة الوسيط في عددها اليوم الاثنين مجموعة جديدة من إعلانات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، من موظفين إداريين وسائقين وموظفين استقبال وتلى سيلز ومندوبين وعمال وفنيين ومحامين ومحاسبين وسكرتارية وميكانيكي وعمال خدمات وأفراد امن وشيفات واستيوارد ومهندسين وغيرها من الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات، ونستعرض الآن بعض أعلانات الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط لليوم الاثنين 27/12/2021 على مصر فايف.
وظائف آخري:-
وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 27/12/2021
- وظائف خالية بشركة مترو باك لمواد التعبئة والتغليف.
- مطلوب فنيين لشركة كبرى بالقاهرة والجيزة.
- مطلوبة موظفين علاقات عامة لشركة إنتاج إعلامي كبرى بالقنوات الفضائية.
- فرص عمل بمصنع شركة الملائكة لصناعة المنسوجات بالسادس من أكتوبر.
- وظائف خالية بمدرسة دولية بالشيخ زايد.
- وظائف خالية بشركة استثمار عقاري بالقاهرة الجديدة.
ونستعرض الآن بالصور جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 27/12/2021 على مصر فايف.
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