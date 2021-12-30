انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الحكومة المصرية لشهر يناير 2022 وظائف بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف الحكومة المصرية 2022 تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فقد أعلنت كل من الهيئة العامة للنقل النهري ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية ومديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة ووزارة النقل عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية 2022

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2022 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة النقل (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية):

مدير عام حركة الحاويات.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب ويفضل ربان أعالى البحار.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف والمتابعة.

اجتياز البرامج التدريبية في مجال الإدارة العليا.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 5-12-2021 وحتى 4-1-2022.

وظائف مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة:

مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على بكالوريوس طب الأسنان.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة في مجال العمل.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأولى، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 19-12-2021 وحتى 19-1-2022.

وظائف مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة البحيرة:

مدير عام مركز التدريب الإداري.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف والتخطيط ووضع البرامج التدريبية واعتماد التقارير الشهرية عن العاملين.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 19-12-2021 وحتى 18-1-2022.

وظائف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية:

مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

المعرفة التامة بقواعد وأصول ولوائح وقوانين العمل.

القدرة على القيادة والتوجيه ووضع خطط وبرامج العمل.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى بالمستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 26-12-2021 وحتى 26-1-2022.

تحديث

وظائف وزارة النقل (الهيئة العامة للنقل النهري):

مدير عام التراخيص الملاحية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل هندسي عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.

الإشراف على كافة الأعمال المتعلقة بشئون التراخيص الملاحية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 26-12-2021 وحتى 26-1-2022.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2022 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف التابعة إلى وزارة القوى العاملة المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.