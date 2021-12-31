وظائف وزارة الصحة السعودية.. وظائف إدارية لمؤهلات البكالوريوس والماجستير 1443

وظائف وزارة الصحة السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية للتقديم، ويتم التقديم في وظائف إدارية خالية لجميع الأفراد الذين يحملون الجنسية السعودية، ويتم التقديم على المسمى الوظيفي التالي وهو “أخصائي عمل قيادي بملفات ووثائق، بالإضافة إلى أخصائي عمل إداري ملفات ووثائق”، ويستطيع التقديم في هذه الوظائف كل من يحمل شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الأتية وهي (وثائق، المكتبات والمعلومات، تخصص إدارة المعلومات.، علم المعلومات، تخصص دراسات المعلومات) علي أن يتم التقديم في الوظائف وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

يستطيع جميع الأفراد الحاملين للمؤهلات المطلوبة أن يقوموا بالتقديم في الوظائف الخالية التابعة للوزارة، ولكن بعد توافر شروط التقديم التي تم تحديدها علي النحو التالي:

التقديم يتطلب توافر مستند التخرج، علي أن يكون موضح به التقدير الإجمالي، والنسبة المئوية الخاصة بالتخرج، أو ما يفيد بالمعدل التراكمي، والتاريخ الخاص بالتخرج لكل فرد علي حده.

من قام بالحصول علي المؤهلات من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليهم أن يقوموا بإرفاق المعادلة الخاصة بلجنة المعادلات علي أن تكون معتمدة من وزارة التعليم، مع إرفاق مستند السجل الأكاديمي الخاص بصاحب المؤهل.

يجب أن يتم إرفاق برنت خاص من التأمينات، ومستند مشهد من جانب صاحب العمل وذلك لمن يكون لديهم خبرات عملية.

رابط التقديم في وظائف الصحة الخالية 1443

وضحت وزارة الصحة بأن التقديم في الوظائف الخالية سوف يكون بشكل إلكتروني بدون التعامل الورقي للتقديم، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: منصة التوظيف بوزارة الصحة، حيث يتم اختيار قسم الوظائف الخالية بالموقع، ثم اختيار التقديم في الوظائف الجديدة، وتسجيل جميع البيانات التي تخص كل وظيفة علي حده وفق التخصص المطلوب، وقد وضحت الوزارة بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 1/ 6/ 1443وذلك لجميع التخصصات المطلوبة لدي الوزارة.