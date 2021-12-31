وظائف وزارة النقل.. وظائف للرجال والنساء بمعرض التوظيف الافتراضي الأول 1443

وظائف وزارة النقل، هذا فقد أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية عن توفير فرص عمل مميزة تصل الي أكثر من عشرة آلاف وظيفة خالية، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم في الوظائف الجديدة بوزارة النقل سوف يكون متاحاً لكلا الجنسين من الرجال والنساء المتواجدين داخل المملكة، فقد تم توضيح آلية التقديم التي ستكون من خلال معرض التوظيف الافتراضي الذي يتم عن بُعد والمسمي بقدرات المستقبل اللوجستي، والذي يتم من خلاله العمل علي توطين عدد كبير من الوظائف اللوجستية في جميع قطاعات النقل داخل أراضي المملكة، ويتم التقديم بالوظائف من خلال بعض الشروط التي سنوضحها لكم، وسوف نبرز لكم أهم ملامح التقديم في وظائف وزارة النقل.

شروط التقديم في وظائف وزارة النقل

أوضحت وزارة النقل من خلال حسابها الرسمي علي منصة توتير بأن التقديم سوف يكون من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم شروط الوظائف الجديدة التي تم إبرازها من جانب الوزارة، حيث أن المؤهلات المطلوبة لجميع الوظائف هي جميع المؤهلات والتخصصات التي يحتاج إليها المعرض، وقد أدلت الوزارة بمنشور تفيد فيه بانها تهتم بقدرات جميع الأبناء من الوطن، وأنها تسعي الي تطوير وتحسين منظومة النقل من خلال كوادر وطنية سعودية فقط، لذا تم توفير معرض التوظيف الافتراضي الذي يعتني بقدرات وظائف المستقبل من أجل توطين كافة قطاعات النقل العامة بالمملكة.

معرض التوظيف الافتراضي الأول

تم التوضيح بأن الموعد الخاص بالمعرض سوف يبدأ من يوم الاثنين الموافق 1443/5/30، والذي يوافق يوم 3 يناير 2022، بداية من الساعة 11:00 صباحًا، وينتهي المعرض بعد مرور ثلاثة أيام نهاية يوم الأربعاء 1443/6/2 الذي يوافق يوم 5 يناير 2022، عند الساعة 6:00 مساءً.

رابط التقديم في وظائف وزارة النقل الجديدة

التقديم بوظائف النقل سوف يكون بشكل إلكتروني من خلال دخول المتقدمين علي رابط التقديم التالي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، علي أن يختار كل شخص التقديم في معرض التوظيف الافتراضي الأول عن بُعد وتسجيل البيانات المطلوبة من أجل الانضمام للبرنامج، مع ضرورة تسجيل جميع البيانات بطريقة صحيحة.