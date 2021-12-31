رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية الإدارية الشاغرة لعام 1443

رابط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية هذا من أكثر الأشياء التي ازداد البحث عنها كثيراً على محركات البحث لمعرفة شروط وطريق التسجيل والتقديم فى وظائف وزارة الصحة الشاغرة حيث قد أعلنت وزارة الصحة السعودية خلال الساعات الماضية على وجود وظائف للحاصلين على شهادة البكالوريوس أو في المرحلة التمهيد و الماجستير عن وجود بعض الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، كما وضحت إن الطريقة الوحيدة لتقديم في هذه الوظائف الكتروني من خلال الروابط التي أعلنت عنها، كما وضحت الشروط التي يجب توافرها في المتقدم من الرجال والنساء وحددت آخر موعد للتقديم و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن طريقة التقديم في الوظائف سيكون إلكتروني بالخطوات التالية:

عليك أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

إدخال الإسم، كلمة المرور.

ثم التوجه إلى الوظائف الجديدة.

سيظهر أمامك إعلان الوظيفة قم بالضغط على التخصص المناسب لك و الضغط على التقديم.

قم بإدخال بياناتك الشخصية من الاسم، المؤهل الدراسي، رقم الهوية.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات ثم النقر على إرسال الطلب.

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الصحة في إعلان الوظائف الشاغرة وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

لابد من حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس أو الماجستير.

يشترط أن يكون لديه خبره.

شهادة حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المتقدم كافة اختبارات القبول.

رفع شهادة التخرج ولابد من توضيح التقدير التراكمي الحاصل عليه.

الموافقة على الشروط والأحكام.

وظائف في المكتبات و المعلومات.

في تخصص الوثائق.

وظائف في علم المعلومات.

إدارة المعلومات.

وظائف في دراسات المعلومات.

كما حددت وزارة الصحة السعودية عن الموعد المحدد للتقديم في الوظائف وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 24 جمادى الأول 1443 أي 28 ديسمبر 2021، على أن يكون موعد انتهاء التقديم يوم الثلاثاء الموافق 1 من جمادي الثاني 1443 أي 4 يناير 2022 م.