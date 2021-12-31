عاجل رابط التقديم على وظائف وزارة النقل السعودية للرجال والنساء 1443

وظائف وزارة النقل 1443.. أعلنت هيئة النقل والخدمات اللوجستية عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة. وقد بلغت التساؤلات لمعرفة خطوات التقديم للحصول على الوظائف. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. والذي تم تخصيصه للتقديم على الوظائف،.والتي قامت عليه وزارة النقل والخدمات اللوجيستية. حيث أعلنت الوزارة عن إنشاء معرض افتراضي يتم من خلاله عرض الوظائف الشاغرة داخل الوزارة. وذلك بعد التأكد من توافر الشروط التي حددتها الوزارة والتي تعد شرط للقبول. ومن خلال الفقرات التالية نوضح لكم طريقة التسجيل بالإضافة إلى أهم الشروط المطلوبة.

خطوات التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات للرجال والنساء

ذكر لكم رابط التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية 1443، والتي يمكن تطبيقها عبر الخطوات التالية:

الدخول علي رابط الموقع الإلكتروني mtls-fair.com .

اختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلك وخبراتك.

كتابة الإسم ورقم الهوية ورقم الهاتف.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

اضغط على أيقونة “إرسال”.

وأخيرا سيتم التواصل معك عبر الهاتف والبريد

نوهت الوزارة إلى المواطنين الراغبين في التقديم على وظائف الهيئة على وجه الخصوص الحاصلين على المؤهلات العلمية من الشهادات التالية

( الدبلوم بأنواعه، الثانوية، البكالوريوس، الماجستير) ودعتهم إلى الإسراع للمشاركة في هذا المعرض للحصول على وظيفة مناسبة، وذلك لجميع الشهادات العلمية. حيث يوفر أكثر من 10.000 وظيفة، كما تعمل على توفير الكفاءات الوطنية للتقديم في هذا القطاع.

حيث يوفر أكثر من 10.000 وظيفة، كما تعمل على توفير الكفاءات الوطنية للتقديم في هذا القطاع. يمكن دخول المقالات الشخصية إلكترونياً بالإضافة إلى دعم القدرات البشرية وتوفير ورش تدريبية مكثفة.

بالإضافة إلى إطلاق منصة خاصة للاستعلام عن الوظائف.

تتعامل الوزارة مع قطاعات أخرى مثل الشركة السعودية للخطوط الحديدية.

بالإضافة إلى عدد من الشركات والهيئات الأخرى والآن تستقبل الوزارة جميع التقديمات

تساءل الكثير عن طبيعة العمل في وزارة النقل والخدمات اللوجستية .

وتعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية هي الهيئة المسؤولة عن وإنشاء الطرق ورصف الشوارع.

وإقامة والموانئ، وترميم والمطارات وإنشاء السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية.

ويشرف على ذلك المهندس صالح بن ناصر بن علي الجاسر.

تم تأسيسها في عام 1372هـ، وهي من أقدم هيئات المملكة التي تم إنشاؤها مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية.

وذلك لربط أرجاء المملكة ببعضها.

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