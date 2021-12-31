رابط وشروط وظائف الدفاع المدني السعودي عبر جدارة وموعد التقديم

نحدد لكم رابط وشروط المديرية العامة للدفاع المدني والتي طرحت وظائف عبر جداره وذلك نحو 13 وظيفة صحية للرجال من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” حيث يبدأ التقديم في وظائف الدفاع المدني من الخميس 3/6/1443 هجريا وحتى الخميس 10/61443 هجريا.

رابط التقديم في وظائف الدفاع المدني من خلال جدارة

ننقل لكم طريقة التقديم في وظائف الدفاع المدني من خلال جداره.

الدخول على منظومة التوظيف “جداره” لكل المتقدمين للوظائف.

ضرورة التأكد من صحة البيانات وحال وجدت أي حالات للإختلاف يبن البيانات، يتم وقتها تقديم اعتراض من أجل دراسته من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

حال صحة البيانات، يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع استبعاد أي طلب غير مطابق حال لم يتم الترشيح.

يتم الإختيار بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

يمكن لكل خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى لكل التخصصات المناسبة، القيام بالتقديم في الوظائف المعلنة والتي تشملها لائحة الوظائف الصحية.

يتم ترشيح المعادلات الأعلى ويتم الترشيح الأحدث للتخرج.

الوظائف المعلنة عنها للرجال ويتطلب وجود تقييم مهني ومحاولة توافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من خلال الهيئة السعودية لكل التخصصات الصحية.

يجب وجود معادلة من وزارة التعليم لكل الحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

كل الوظائف المعلن عنها تتوجب وجود مقابلة شخصية، ويتم دعوة أكثر من متقدم من كل الوظائف للمتقدمين الأعلى نقاطا.

لن يتم المفاضلة على الطلبات التي يتم تقديمها بعد نهاية الفترة الممنوحة.

تتم عملية مطابقة كل بيانات المرشحين عند القيام بإجراء كل المقابلات الشخصية، وحال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة، يتم وقتها استبعاد المرشح بشكل دائم.

يتم الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من مطابقة كل البيانات والمقابلات الشخصية.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة

يذكر أن العديد من الوظائف يتم توافرها عبر بوابة جداره لكل المتقدمين، يذكر أن عدد 13 وظيفة صحية هي المطلوبة من أجل التقديم عبر المديرية العامة للدفاع المدني من أجل مواصلة جداره إعلان فرص العمل لكل السعوديين داخل المملكة من خلال الدرجات العلمية الأعلى.

كانت جداره قد حددت موعد التقديم لكل الوظائف المطلوبة، وتعد وظائف مديرية الدفاع المدني محل اهتمام من كافة المواطنين نظرا لأهميتها بالنسبة لهم، كما أن الحوافز المالية بالنسبة للوظائف المطلوبة لمديرية الدفاع كثيرة وهو الأمر الذي يسهم في زيادة عدد المتقدمين في وظائف مديرية الدفاع المدني من خلال منظومة جداره والتي عادة ماتقوم بالكثير من الوظائف لكل السعوديين.