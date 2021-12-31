صندوق (هدف) يقدم أكثر من 1450 فرصة تدريبية للجنسين عبر (تمهير) بعدة مدن بالمملكة

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدد (1498 فرصة تدريبية) للجنسين عبر (تمهير) بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأه مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ولمدة تتراوح من (3) إلى (6) أشهر.

صحية.

تقنية.

ادارية.

هندسية.

فنية.

اخرى.

ضوابط الاستحقاق: ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:

سعودي الجنسية. ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً.

لم يستفد من البرنامج سابقاً.بمعنى ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية سواءً كانوا حديثي تخرج أو مِن مَن سبق له العمل ولم يكن مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة.

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

1- حملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4- دورات تدريبية إلكترونية.

5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي

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