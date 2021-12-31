رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة 1443 للتقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة

ننشر رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة 1443 المخصصة لاستقبال طلبات التسجيل في وظائف وزارة الصحة السعودية، وذلك بعد الإعلان الرسمي من جانب الوزارة عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة لديها في بعض التخصصات الإدارية للحاصلين على مؤهلي الماجستير والبكالوريوس، وقد أوضحت شروط التقديم على وظائف الصحة لمن يرغب في الإطلاع عليها، وموعد البدء في تعبئة نموذج التقديم الأولي ونهايته، ومن خلال ثقفني نوفر رابط تقديم وظائف وزارة الصحة الرسمي عبر منصة التوظيف وشروط التسجيل.

رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء بتاريخ الرابع والعشرون من شهر جمادي الأولى الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2021م عن وجود بعض الوظائف الإدارية الشاغرة في تخصصات متعددة للحاصلين على شهادة البكالوريوس والماجستير، وقد أوضحت التخصصات التي سيتم التعيين عليها وهي كالتالي:

وثائق.

المكتبات والمعلومات.

إدارة المعلومات.

علم المعلومات.

دراسات المعلومات.

كما أكدت الوزارة على بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف أخصائي قيادي ملفات ووثائق وأخصائي إداري ملفات ووثائق بوزارة الصحة اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 24 جمادي الأولى 1443هـ، ويستمر باب التسجيل مفتوحاً لمدة ثمانية أيام لينتهي التقديم يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 1 جمادي الآخرة 1443هـ الموافق لتاريخ 4 يناير 2022م.

شروط التسجيل في وظائف وزارة الصحة

قبل البدء في تسجيل دخول المنصة المخصصة لاستقبال طلبات التقديم على وزارة الصحة، يجب أولاً قراءة شروط التسجيل المطلوبة والتي تتمثل في التالي:

تقديم وثيقة التخرج موضحاً بها التالي (التقدير العام – النسبة المئوية أو المعدل التراكمي – تاريخ التخرج).

إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم لمن حصلوا على مؤهلهم من خارج المملكة، بالإضافة إلى إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

تقديم شهادة برنت التأمينات، بالإضافة إلى مشهد من صاحب العمل لمن يمتلكون الخبرات.

رابط تقديم وظائف وزارة الصحة 1443

أرفقت وزارة الصحة بإعلانها الوظيفي رابط منصة التوظيف بوزارة الصحة مؤكدةً على أن عملية التقديم ستتم من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تقديم وزارة الصحة (erp.moh.gov.sa).

وفي حال كنت مستخدماً للبوابة الإلكترونية لأول مرة، فيجب عليك تسجيل مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة، ويجب عليك اختيار الكادر والنقر على أيقونة تحقق لاستكمال عملية التسجيل في المنصة، أما في حال كان لديك حساباً على البوابة، فيمكنك تسجيل الدخول مباشرةً من خلال تعبئة البريد الإلكتروني وكلمة السر.