شروط التقدم علي وظائف إدارة السجون السعودية, أعلنت إدارة السجون السعودية عن توافر فرص عمل جديدة لكل من يرغب في الالتحاق بإدارة السجون السعودية, حيث تم الإعلان عن من قبل إدارة السجون السعودية أنه من يرغب في شغل وظيفة جندي في إدارة السجون السعودية وذلك للراجل فقط فيمكنه التقدم الآن عليها, ولابد الاطلاع علي الشروط في بداية الأمر حتي تتعرف ما إذا كانت هذه الوظيفة مناسبة لك أم لا.

شروط التقدم علي وظائف إدارة السجون السعودية

عندما تريد أن تتقدم لشغل وظيفة جندي لدي إدارة السجون السعودية فلابد عليك في بداية الأمر أن تقوم بالاطلاع علي الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للسجون, وهذه الشروط هي.

يجب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية

لابد أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حالة كون المتقدم يحمل شهادة تعليمية من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن يقوم بمعادلتها من وزارة التعليم السعودية.

في حالة أن المتقدم قد رفد من قبل من أي جهة من جهات المعاهد العسكرية أو الكليات فإنه لن يقدر علي التقدم علي هذه الوظائف.

يجب أن يكون الراغب في الالتحاق بالوظيفة لائقاً طبيا.

يشترط أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

إذا كان المتقدم عليه أي أحكام قضائيه في أحكام الخاصة بالشرف أو الآداب فإنه لن يتمكن من التقدم علي هذه الوظائف.

لن يتمكن أيضاً من التحق من قبل في الوظائف التي تدخل تحت مسمي الوظائف العسكرية التقدم علي وظائف إدارة السجون السعودية.

لن يتمكن الموظف في القطاع الحكومي أن يتقدم علي هذه الوظائف.

يجب أن يكون الطول والوزن متناسباً مع بعض.

موعد فتح باب التسجيل في وظائف إدارة السجون السعودية

أعلنت إدارة السجون السعودية في منشور رسمي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها عن بدأ استقبال طلبات التقدم لشغل وظيفة جندي في القطاع علي مستوي السجون السعودية, علي أن يبدأ التقدم في يوم السابع والعشرين من شهر ديسمبر لسنة 2021, وينتهي باب التقدم علي هذه الوظائف في يوم الواحد من يناير 2022.