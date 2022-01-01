جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر 10 وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة 2022

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية عن توافر 10 وظائف شاغرة متاحة في فروعها بكل من الرياض والاحساء وجدة للخريجين والخريجات من حملة الثانوية العامة والبكالوريوس فما فوق المؤهلين للعمل ضمن الكوادر التعليمية والإدارية والطبية بالجامعة، وليتمكن المواطنين من القبول في الوظائف المتاحة فلابد من توافر بعض الشروط والضوابط الهامة والتي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال، كما سنتعرف على التخصصات الوظيفية المطلوبة للتوظيف في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 2022، بالإضافة إلى عرض طريقة التقديم في الوظائف إلكترونيًا.

شروط الالتحاق بوظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

قامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عبر موقعها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “توتير” عن الشروط العامة اللازم توافرها في المواطنين والمواطنات الراغبين في الالتحاق بأي من الوظائف المتاحة، وجاءت هذه الشروط كما هو موضح كالآتي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما أعلى.

يشترط توافر خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات في التخصصات المطلوبة باستثناء الوظائف الأكاديمية فلا يشترط توافر خبرة بها.

ضرورة إجادة المتقدمين لكلا من اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والبرامج المرتبطة به.

التخصصات المطلوبة للتوظيف

بعد التعرف على الشروط اللازم توافرها في المتقدمين فقد حان الوقت للاطلاع على المسميات الوظيفية للوظائف العشرة، وتنقسم حسب المكان التوظيفي إلى 3 أقسام كما يلي:

1- الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بجدة هي:

مراقب ثاني خدمات التغذية للعمل في فرع الجامعة في جدة.

مراقب خدمات ثاني للعمل في جدة.

أخصائي ترفيه ثاني في جدة.

أخصائي ترفيه ثالث للعمل بجدة.

أمين مختبر العلاج التنفسي ومكان التوظيف جدة.

داعم فني أول.

إحصائي حيوي.

2- الوظائف المتاحة في فرع الجامعة بالرياض هي:

مساعد إداري رابع للعمل في الرياض.

مساعد أبحاث أول.

3- الوظيفة المتاحة في فرع الجامعة في الاحساء هي:

مساعد إداري ثالث.

ولابد من ملاحظة أن كافة الوظائف متوفرة لكلاً من الرجال والنساء أم وظيفة داعم فني أول بجدة فهي للرجال فقط ولا يمكن للنساء التقديم عليها.

كما يمكنك الالتحاق في وظائف المديرية العامة للسجون في حالة عدم قبولك في أي من الوظائف السابقة.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود 2022

مازالت عملية التقديم في الوظائف السابق ذكرها متاح، وتتمثل طريقة التقديم بها فيما يلي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الرابط الآتي: http://bit.ly/2P8xOKA.

بعد ذلك يقوم بتحديد الوظيفة المناسبة له والضغط عليها.

سيتم الانتقال إلى نموذج بيانات الوظيفة يقوم المتقدم بتعبئته بشكل صحيح.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

سيتم النظر في البيانات والأوراق المقدمة ومن ثم الرد بالقبول أو الرفض، في حالة القبول سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية ولابد من اجتيازه ليتمكن المواطن من التوظيف.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح الشروط العامة للتوظيف في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، كما تعرفنا على المسميات الوظيفية المطلوبة، وعلاوة على ذلك تعرفنا على طريقة التقديم إلكترونيًا.